Авторская кухня от Клопотенко и флаг со Змеиного: проект "Спасаем жизнь" провел благотворительный аукцион для программы протезирования украинцев

На благотворительном вечере собралось 185 представителей крупного бизнеса из Италии, Германии, Австрии, Болгарии, Польши, Чехии, Бельгии и Украины, которые были донорами проекта в течение года.

"Друзья – главная сила, которая есть у Украины. Вы помогли половине миллиона украинцев вернуться к нормальной жизни – через лечение, психологическую реабилитацию, через ежедневные потребности. Они будут всегда помнить, что вы для них сделали. И я искренне благодарю вас за это. Уверен, что Украина будет бороться за победу, и для меня было бы большой честью, если бы итальянские компании присоединились к восстановлению Украины вместе с нами", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Главным событием вечера стал аукцион, на котором были представлены редкие артефакты военной и мирной жизни украинцев от "Метинвеста" и звезд украинской культуры и спорта. Провел аукцион pro bono всемирно известный дом Bolaffi.

С молотка ушли 13 лотов, среди которых – копия мариупольского мурала "Милана" на стали "Азовстали", картина от Даши Кандинской, военный флаг с острова Змеиный, спецовка из бомбоубежища "Азовстали" с автографом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, футболка с подписью футболиста Михаила Мудрика, пластинка от певицы Джамалы и другие. За лоты было выручено €87 500, еще более €200 тыс. были пожертвованы благотворителями.

Также "Спасаем жизнь" привез в Милан фотовыставку с фотографиями регионов Украины до и во время войны. Украинскую авторскую кухню европейцам представлял известный шеф-повар Евгений Клопотенко. А завершил вечер концерт классической музыки от Молодежного симфонического оркестра Украины под руководством известного на весь мир украинского дирижера Оксаны Линев.

Напомним, за год гуманитарный проект "Спасаем жизнь" помог почти 500 тыс. человек на сумму €8 млн 430 тыс. Донорами проекта стали более 200 компаний со всего мира: они пожертвовали за год более €2,4 млн.

Украинцы из 70 территориальных общин получили от проекта более 4 тыс. тонн пищевых продуктов и средств гигиены, в больницы Украины доставлены медпрепараты, расходные материалы и оборудование более чем на €246 тыс.

Также "Спасаем жизнь" запустил программу по протезированию для военных и гражданских, пострадавших во время войны: ее уже проходят 34 человека, перенесших ампутации конечностей. Семь из них уже получили протезы стоимостью от €10 тыс. до €30 тыс. В этом году к программе будут привлечены минимум 70 пострадавших.