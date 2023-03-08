Украине передадут первые восемь авто, конфискованных у нетрезвых водителей в Латвии

Об этом сообщило Delfi.
Передача авто "является очень хорошей новостью для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений", отметил представитель общества Agendum, которое обеспечит доставку автомобилей в Украину, Рейнис Познякс.
По его словам, не все отобранные машины будут передавать в Украину, дорогостоящие собираются продавать.
"На передовую поедут джипы и пикапы, но транспорт нужен на всех этапах военных действий, в том числе для ротаций, медиков", – указал Познякс в эфире "Латвийского радио" 23 февраля.
В Латвии конфискованные у нетрезвых водителей автомобили продают на аукционе. Спрос на них большой, отмечал LSM, потому что они продаются по сниженной цене.
16 февраля Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины. Латвия может передавать украинскому правительству машины, изъятые у нетрезвых водителей. Решение о передаче транспортных средств, принадлежащих государству, кабинет министров Латвии будет рассматривать отдельно в каждом конкретном случае.