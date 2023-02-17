Латвия будет передавать Украине машины, изъятые у нетрезвых водителей

Передача автомобилей Украине может стать полезной опорой для украинского народа, заявили в Сейме Латвии Фото: depositphotos.com

"В настоящее время мы можем продавать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства или сдавать в переработку либо на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной опорой для народа Украины", – заявил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис.

Решение о передаче транспортных средств, принадлежащих государству, кабинет министров Латвии будет рассматривать отдельно в каждом конкретном случае.

Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через ассоциацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о содействии, говорится в материале.