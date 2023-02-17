ГОРДОН
 
 
МИР

Латвия будет передавать Украине машины, изъятые у нетрезвых водителей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Передача автомобилей Украине может стать полезной опорой для украинского народа, заявили в Сейме Латвии
Передача автомобилей Украине может стать полезной опорой для украинского народа, заявили в Сейме Латвии
Фото: depositphotos.com

Латвийский Сейм в окончательном чтении принял поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины. Теперь Латвия сможет передавать украинскому правительству машины, изъятые у нетрезвых водителей. Об этом сообщило местное издание LSM.

"В настоящее время мы можем продавать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства или сдавать в переработку либо на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной опорой для народа Украины", – заявил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис.

Решение о передаче транспортных средств, принадлежащих государству, кабинет министров Латвии будет рассматривать отдельно в каждом конкретном случае.

Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через ассоциацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о содействии, говорится в материале.

Контекст:

Сейчас в Латвии конфискованные у нетрезвых водителей автомобили продают на аукционе. Спрос на них большой, отмечало LSM, потому что они продаются по сниженной цене.

Теги: транспорт, Украина, Латвия, автомобили, Сейм Латвии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
ДиКаприо рассказал о своей поддержке фонда Зеленской
ДиКаприо рассказал о своей поддержке фонда Зеленской
Галина ГРИШИНА
Loboda снялась с расставленными ногами с нижнего ракурса
Loboda снялась с расставленными ногами с нижнего ракурса
Ганноверский театр уволил балетмейстера, который измазал лицо журналистки фекалиями собаки после того, как она раскритиковала его постановку
Ганноверский театр уволил балетмейстера, который измазал лицо журналистки фекалиями собаки после того, как она раскритиковала его постановку
Галина ГРИШИНА
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале
Невестка Луценко перед камерой "оседлала" его сына. Видео
Невестка Луценко перед камерой "оседлала" его сына. Видео
  Новый выпуск тревел-шоу "Как звучит Украина" Филатов и Синельниковы снимали в Одессе. Видео
  Новый выпуск тревел-шоу "Как звучит Украина" Филатов и Синельниковы снимали в Одессе. Видео
Галина ГРИШИНА
  В сети показали реакцию Глисона на сигнал воздушной тревоги в Киеве. Он объяснил свою невозмутимость вдохновляющей стойкостью украинцев
  В сети показали реакцию Глисона на сигнал воздушной тревоги в Киеве. Он объяснил свою невозмутимость вдохновляющей стойкостью украинцев
Галина ГРИШИНА
Melovin публично отреагировал на страстные поцелуи своей бывшей партнерши Русиной с новым бойфрендом
Melovin публично отреагировал на страстные поцелуи своей бывшей партнерши Русиной с новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит
Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
"Выпускает безвкусицу". Андре Тан высказался о псевдодизайнерах после того, как известный рэпер стал креативным директором Louis Vuitton
"Выпускает безвкусицу". Андре Тан высказался о псевдодизайнерах после того, как известный рэпер стал креативным директором Louis Vuitton
Галина ГРИШИНА
Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото
Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (111422)
2
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (49981)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (46288)
4
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (30500)
5
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (22270)
6
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (21669)
7
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес (14730)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (13851)
 
 
 
 