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В Черкасской области выставили на продажу бронзового Ленина за полмиллиона

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Стартовая цена бронзового Ленина 545 тыс. грн
Стартовая цена бронзового Ленина – 545 тыс. грн
Фото: prozorro.sale

В поселке Маньковка Черкасской области хотят продать на аукционе пятиметровый памятник коммунистическому вождю Владимиру Ленину. Соответствующий лот выставлен на сайте "Prozorro Продажи".

Отмечается, что памятник пустотелый, отлит из бронзы. Стартовая цена бронзового Ленина – 545 тыс. грн. Вес – 3360 кг. Конечный срок подачи предложений  26 марта.

Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale

Вырученные средства планируют передать местному КП "Коммунальщик", у которого очень много нужд, рассказал поселковый председатель Маньковки  Валерий Ивасюк "Укринформу"

"Именно это предприятие и решит, на что потратить деньги, вырученные за Ленина. Позднее "Коммунальщик" отчитается перед депутатами поселкового совета", – уточнил Ивасюк.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. 

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Теги: Владимир Ленин, памятник, аукцион, Черкасская область, декоммунизация
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