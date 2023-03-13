В Черкасской области выставили на продажу бронзового Ленина за полмиллиона

Отмечается, что памятник пустотелый, отлит из бронзы. Стартовая цена бронзового Ленина – 545 тыс. грн. Вес – 3360 кг. Конечный срок подачи предложений – 26 марта.

Вырученные средства планируют передать местному КП "Коммунальщик", у которого очень много нужд, рассказал поселковый председатель Маньковки Валерий Ивасюк "Укринформу".

"Именно это предприятие и решит, на что потратить деньги, вырученные за Ленина. Позднее "Коммунальщик" отчитается перед депутатами поселкового совета", – уточнил Ивасюк.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.