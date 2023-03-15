Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины

Клопотенко стал известен после победы в шоу "МастерШеф" на канале СТБ в 2015 году Фото: klopotenko / Instagram

В качестве лота на аукцион будет выставлен украинский ужин от Клопотенко. Ресторатор приготовит его для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины.

Собранные во время благотворительного вечера деньги организаторы передадут на закупку необходимого медицинского оборудования для детской больницы в Днепре.