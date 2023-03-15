Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины

В качестве лота на аукцион будет выставлен украинский ужин от Клопотенко. Ресторатор приготовит его для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины.
Собранные во время благотворительного вечера деньги организаторы передадут на закупку необходимого медицинского оборудования для детской больницы в Днепре.
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.