Бульвар Шоубиз
 
15 марта, 2023
 
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Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины

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Клопотенко стал известен после победы в шоу "МастерШеф" на канале СТБ в 2015 году
Клопотенко стал известен после победы в шоу "МастерШеф" на канале СТБ в 2015 году
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко 23 марта примет участие в благотворительном вечере в поддержку Украины в Лондоне (Великобритания), который организовала команда Ukraine Charity и Smart Medical Aid. Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.

В качестве лота на аукцион будет выставлен украинский ужин от Клопотенко. Ресторатор приготовит его для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины.

Собранные во время благотворительного вечера деньги организаторы передадут на закупку необходимого медицинского оборудования для детской больницы в Днепре.

https://www.facebook.com/UkraineCharityOrg/posts/pfbid02F5TkLSFAYPgxCYaPjBZfD96XrwYgh3Yxksn8zoUjJZ23Jgc9Rdixoi7sPQHuLMd4l

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: медицина, Великобритания, больница, деньги, ресторатор, Евгений Клопотенко
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