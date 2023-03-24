Бульвар Шоубиз
 
24 марта, 2023
 
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Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай

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Рассаду базилика можно пересаживать в землю после того, как она достигнет 5 см в высоту
Рассаду базилика можно пересаживать в землю после того, как она достигнет 5 см в высоту
Фото: depositphotos.com

Эксперты украинского YouTube-канала "Сімейний сад" рассказали, как правильно дома выращивать базилик, чтобы он дал хороший урожай.

Выбор семян

По словам эксперта, для посева подойдут такие сорта базилика:

  • "Ярко-зеленый мини". Это устойчивое к болезням и засухе однолетнее карликовое растение с сильным ароматом и специфическим привкусом; 
  • "Тайский". Этот сорт имеет пикантный аромат и оливково-фиолетовые листья;
  • "Фиолетовый". Этот вид обладает пряным ароматом и дает крупные фиолетовые листья.

Правила посева

Базилик высевается на рассаду в лотки или контейнеры. Сеять семена необходимо во влажный грунт на глубину до 10 мм. Ряды с базиликом должны быть расположены на расстоянии 5 см друг от друга. Сверху семена прикрываются слоем земли толщиной до 1 см. 

Лотки с семенами необходимо оставить под пленкой в теплом темном месте, температура в котором составляет около 28 °С. 

Как ухаживать за рассадой

Когда базилик даст первые ростки, пленку с лотков необходимо снять, а температуру в помещении снизить до 16 °С. Также важно обеспечить растения хорошим освещением. Для этого подойдет фитолампа. 

Кроме того, необходимо контролировать, чтобы земля в контейнере всегда был слегка влажной, но при этом избегать чрезмерного полива, так как из-за застоя жидкости может появиться гниль на стеблях растений.

После полива эксперт рекомендует раз в три дня производить разрыхление грунта. 

Пикировка саженцев

Саженцы, на которых появились как минимум два листка, можно пикировать из контейнера в большие емкости. Глубина посадки должна составлять 10 мм. Когда саженцы подрастут до 5 см, их можно высаживать на постоянное место на огороде или в теплице.

ВИДЕО
Видео: Сімейний Сад / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, болезнь, засуха, температура, базилик, дача, огород, ростки
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