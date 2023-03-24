  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай

Выбор семян
По словам эксперта, для посева подойдут такие сорта базилика:
Правила посева
Базилик высевается на рассаду в лотки или контейнеры. Сеять семена необходимо во влажный грунт на глубину до 10 мм. Ряды с базиликом должны быть расположены на расстоянии 5 см друг от друга. Сверху семена прикрываются слоем земли толщиной до 1 см.
Лотки с семенами необходимо оставить под пленкой в теплом темном месте, температура в котором составляет около 28 °С.
Как ухаживать за рассадой
Когда базилик даст первые ростки, пленку с лотков необходимо снять, а температуру в помещении снизить до 16 °С. Также важно обеспечить растения хорошим освещением. Для этого подойдет фитолампа.
Кроме того, необходимо контролировать, чтобы земля в контейнере всегда был слегка влажной, но при этом избегать чрезмерного полива, так как из-за застоя жидкости может появиться гниль на стеблях растений.
После полива эксперт рекомендует раз в три дня производить разрыхление грунта.
Пикировка саженцев
Саженцы, на которых появились как минимум два листка, можно пикировать из контейнера в большие емкости. Глубина посадки должна составлять 10 мм. Когда саженцы подрастут до 5 см, их можно высаживать на постоянное место на огороде или в теплице.