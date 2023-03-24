  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай

Рассаду базилика можно пересаживать в землю после того, как она достигнет 5 см в высоту Фото: depositphotos.com

Выбор семян

По словам эксперта, для посева подойдут такие сорта базилика:

"Ярко-зеленый мини". Это устойчивое к болезням и засухе однолетнее карликовое растение с сильным ароматом и специфическим привкусом;

"Тайский". Этот сорт имеет пикантный аромат и оливково-фиолетовые листья;

"Фиолетовый". Этот вид обладает пряным ароматом и дает крупные фиолетовые листья.

Правила посева

Базилик высевается на рассаду в лотки или контейнеры. Сеять семена необходимо во влажный грунт на глубину до 10 мм. Ряды с базиликом должны быть расположены на расстоянии 5 см друг от друга. Сверху семена прикрываются слоем земли толщиной до 1 см.

Лотки с семенами необходимо оставить под пленкой в теплом темном месте, температура в котором составляет около 28 °С.

Как ухаживать за рассадой

Когда базилик даст первые ростки, пленку с лотков необходимо снять, а температуру в помещении снизить до 16 °С. Также важно обеспечить растения хорошим освещением. Для этого подойдет фитолампа.

Кроме того, необходимо контролировать, чтобы земля в контейнере всегда был слегка влажной, но при этом избегать чрезмерного полива, так как из-за застоя жидкости может появиться гниль на стеблях растений.

После полива эксперт рекомендует раз в три дня производить разрыхление грунта.

Пикировка саженцев

Саженцы, на которых появились как минимум два листка, можно пикировать из контейнера в большие емкости. Глубина посадки должна составлять 10 мм. Когда саженцы подрастут до 5 см, их можно высаживать на постоянное место на огороде или в теплице.

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