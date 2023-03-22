  Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке

Контейнеры с семенами укропа необходимо расположить на подоконниках, которые выходят на юг Фото: depositphotos.com

Лучшие сорта для выращивания дома

По словам фермера, самыми лучшими сортами укропа для выращивания дома на подоконнике являются "Армянский", "Каскеленский", "Аллимгатор" и "Грибовский", так как период от посева до прорастания составляет около 45 дней, а собирать зелень можно до трех недель.

Условия выращивания

Контейнеры с семенами укропа необходимо расположить на подоконниках, которые выходят на юг. При этом температура в помещении должна быть около 18 °С.

Грунт

Для выращивания укропа дома следует взять легкие грунты с нейтральной реакцией. Эксперт рекомендует использовать готовые грунты для рассады.

Подготовка семян

По словам фермера, перед посевом важно замочить семена в водке на 15 минут.

"В семенах укропа есть защитная оболочка из эфирных масел, которая препятствует поступлению влаги. А водка способна нейтрализовать эти эфирные масла, – объяснил эксперт. – Семена, которые прошли такую профилактику, обладают более высоким иммунитетом и лучшей жизнеспособностью".

Посев

В таре, наполненной грунтом, необходимо сделать борозду, посеять семена, полить и с помощью любого подручного материала накрыть их шаром грунта.

Тару с семенами нужно прикрыть полиэтиленом и оставить в теплом месте до появления первых ростков.

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