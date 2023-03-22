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22 марта, 2023
 
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Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке

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Контейнеры с семенами укропа необходимо расположить на подоконниках, которые выходят на юг
Контейнеры с семенами укропа необходимо расположить на подоконниках, которые выходят на юг
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-канала "Рідний фермер" рассказал, как легко вырастить укроп дома на подоконнике.

Лучшие сорта для выращивания дома

По словам фермера, самыми лучшими сортами укропа для выращивания дома на подоконнике являются "Армянский", "Каскеленский", "Аллимгатор" и "Грибовский", так как период от посева до прорастания составляет около 45 дней, а собирать зелень можно до трех недель.

Условия выращивания

Контейнеры с семенами укропа необходимо расположить на подоконниках, которые выходят на юг. При этом температура в помещении должна быть около 18 °С. 

Грунт

Для выращивания укропа дома следует взять легкие грунты с нейтральной реакцией. Эксперт рекомендует использовать готовые грунты для рассады.

Подготовка семян

По словам фермера, перед посевом важно замочить семена в водке на 15 минут. 

"В семенах укропа есть защитная оболочка из эфирных масел, которая препятствует поступлению влаги. А водка способна нейтрализовать эти эфирные масла, – объяснил эксперт. – Семена, которые прошли такую профилактику, обладают более высоким иммунитетом и лучшей жизнеспособностью". 

Посев

В таре, наполненной грунтом, необходимо сделать борозду, посеять семена, полить и с помощью любого подручного материала накрыть их шаром грунта.

Тару с семенами нужно прикрыть полиэтиленом и оставить в теплом месте до появления первых ростков.

ВИДЕО
Видео: Рідний фермер / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: водка, фермеры, температура, иммунитет
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