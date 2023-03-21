Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов

Авторы публикации советуют проводить первое опрыскивание плодовых деревьев бордосской жидкостью. Этот способ подходит для опрыскивания деревьев ранней весной, так как на них еще нет листьев и завязей, а следовательно, не произойдет накопления химических веществ в будущих плодах.

Что такое бордоская жидкость

На сайте "Аптека садівника" отмечается, что бордосская смесь считается одним из самых популярных средств для весенней обработки сада среди украинских садоводов. Жидкость представляет собой сочетание раствора медного купороса и негашеной извести. Концентрация жидкости определяется по содержанию медного купороса. Обычно используют 1% и 3% бордосскую жидкость.

Правила безопасности

На упаковках с порошком для приготовления бордосской жидкости указано, в каких пропорциях следует растворять препараты. Правильно приготовленная жидкость для опрыскивания имеет бледно-голубой цвет.

Во время приготовления следует защитить руки резиновыми перчатками, а лицо – маской, чтобы предотвратить попадание раствора на кожу. Для приготовления смеси используют пластиковые или эмалированные ведра, избегая металлической тары.