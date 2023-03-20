Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета

Время посева

Одним из основных условий того, что выращенные огурцы не будут горчить, является время посева – идеальными для огурцов считаются май и первая декада июня.

Полив

Не менее важным правилом выращивания вкусных плодов эксперты называют обильный и частый полив. Важно следить за тем, чтобы растения не испытывали дефицит влаги. При этом чрезмерное увлажнение противопоказано, так как может спровоцировать возникновение грибковых болезней.

Семена

Выбирая семена для посадки огурцов, стоит отдать предпочтение гибридным сортам.