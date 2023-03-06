Большинство посевов озимых зерновых в Украине находятся в хорошем состоянии и могут дать высокий урожай – НАН Украины

Большинство засеянной пшеницы и ячменя находятся в хорошем состоянии и могут дать хороший урожай, считают в академии.

В частности, анализ всхожести озимой пшеницы показал, что, по словам специалистов, запасы продуктивной влаги в почве под озимыми культурами оставались "достаточно значительными и не вызывают беспокойства".

Есть веские основания делать предварительные прогнозы по формированию всхожести, которая будет близка к среднему многолетнему уровню, говорится в отчете консалтингового агентства "АПК-Информ".

Reuters отмечает, что Украина является традиционным производителем озимой пшеницы, на долю которой приходится около 95% общего производства пшеницы в стране, и это зерно является ключевым как для местного потребления, так и для экспорта.

По данным агентства, общий урожай пшеницы в Украине снизился с 32,2 млн т в 2021 году до 20,2 млн т в 2022 году. Общий объем производства зерна упал примерно до 54 млн т с рекордных 86 млн т в 2021 году.