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20 марта, 2023
 
Новости

Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила

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Руккола неприхотливое растение, которое быстро наращивает зеленую массу
Руккола – неприхотливое растение, которое быстро наращивает зеленую массу
Фото: depositphotos.com

Редакция украинского сайта "На пенсии" в авторской статье рассказала, как правильно выращивать рукколу, чтобы ее листья не были с горчинкой.

В публикации отмечается, что руккола – неприхотливое растение, которое быстро наращивает зеленую массу и обладает полезными свойствами для организма. 

Семена рукколы высеиваются сразу в открытый грунт. Опытные огородники рекомендуют выбирать для посева такое место, где руккола в период активного роста могла бы находиться в полутени. В противном случае ее листья будут горчить. 

В идеале это может быть участок рядом с высокорослыми и вьющимися растениями, такими как кукуруза, горох фасоль или огурцы.

На сайте "Земляк" сообщается, что руккола высеивается в грунт в марте, а уже в апреле можно собирать первый урожай.

Чтобы руккола дала хороший урожай, достаточно организовать полив, прополку и разрыхление. При этом чем выше температура воздуха, тем чаще должен быть полив участка с рукколой, но не чаще одного раза в день.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай
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