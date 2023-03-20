Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила

В публикации отмечается, что руккола – неприхотливое растение, которое быстро наращивает зеленую массу и обладает полезными свойствами для организма.

Семена рукколы высеиваются сразу в открытый грунт. Опытные огородники рекомендуют выбирать для посева такое место, где руккола в период активного роста могла бы находиться в полутени. В противном случае ее листья будут горчить.

В идеале это может быть участок рядом с высокорослыми и вьющимися растениями, такими как кукуруза, горох фасоль или огурцы.

На сайте "Земляк" сообщается, что руккола высеивается в грунт в марте, а уже в апреле можно собирать первый урожай.

Чтобы руккола дала хороший урожай, достаточно организовать полив, прополку и разрыхление. При этом чем выше температура воздуха, тем чаще должен быть полив участка с рукколой, но не чаще одного раза в день.