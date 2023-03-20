Бульвар Шоубиз
 
20 марта, 2023
 
Рецепты

"Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей

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Куриные шницели обжариваем на сковороде с двух сторон до золотистой корочки
Куриные шницели обжариваем на сковороде с двух сторон до золотистой корочки
Фото: depositphotos.com

На итальянском кулинарном YouTube-канале Kazan 19 марта опубликован рецепт приготовления куриных шницелей с помидорами.

"Это настолько просто и вкусно, что их можно готовить каждый день", – анонсировали блюдо авторы блога.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе; 
  • 1 яйцо; 
  • 60 г сметаны; 
  • 20 г муки; 
  • половина луковицы;
  • 1 помидор; 
  • 50 г сыра;
  • соль и черный перец по вкусу. 

Приготовление

Нарезаем филе на кубики, перекладываем в емкость, солим, перчим, добавляем яйцо, сметану, муку и тщательно перемешиваем. 

Нарезаем мелко лук и помидор, а затем перекладываем их в емкость с филе. Туда же натираем на крупной терке сыр. Перемешиваем все ингредиенты.

На смазанную растительным маслом сковороду ложкой выкладываем получившуюся массу и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

ВИДЕО
Видео: KAZAN / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: сыр, соль, кулинария, рецепт, рецепты, блюдо, перец, помидоры, лук
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