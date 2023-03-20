  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей

Куриные шницели обжариваем на сковороде с двух сторон до золотистой корочки Фото: depositphotos.com

"Это настолько просто и вкусно, что их можно готовить каждый день", – анонсировали блюдо авторы блога.

Ингредиенты:

400 г куриного филе;

1 яйцо;

60 г сметаны;

20 г муки;

половина луковицы;

1 помидор;

50 г сыра;

соль и черный перец по вкусу.

Приготовление

Нарезаем филе на кубики, перекладываем в емкость, солим, перчим, добавляем яйцо, сметану, муку и тщательно перемешиваем.

Нарезаем мелко лук и помидор, а затем перекладываем их в емкость с филе. Туда же натираем на крупной терке сыр. Перемешиваем все ингредиенты.

На смазанную растительным маслом сковороду ложкой выкладываем получившуюся массу и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

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