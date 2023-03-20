  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей

"Это настолько просто и вкусно, что их можно готовить каждый день", – анонсировали блюдо авторы блога.
Ингредиенты:
Приготовление
Нарезаем филе на кубики, перекладываем в емкость, солим, перчим, добавляем яйцо, сметану, муку и тщательно перемешиваем.
Нарезаем мелко лук и помидор, а затем перекладываем их в емкость с филе. Туда же натираем на крупной терке сыр. Перемешиваем все ингредиенты.
На смазанную растительным маслом сковороду ложкой выкладываем получившуюся массу и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.