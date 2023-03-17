Бульвар Шоубиз
 
17 марта, 2023
 
Рецепты

Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта

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Выпекать ватрушки с творожной начинкой необходимо 30 минут при температуре 170 &deg;С
Выпекать ватрушки с творожной начинкой необходимо 30 минут при температуре 170 °С
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 15 марта на своем канале в YouTube разместила видео, на котором показала, как приготовить ватрушки с творожной начинкой.

"Воздушное тесто и сочная начинка! Все мои родные обожают эти ватрушки! Потому что это невероятно вкусно! А я люблю их готовить, потому что просто и всегда удачно! Кроме того, получается достаточно много, хватит на большую семью", – анонсировала десерт блогер.

Для приготовления опары смешиваем 300 г теплого молока, 15 г прессованных дрожжей, 6 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Должно получиться жидкое тесто, как на блины. Опару оставляем в теплом месте на 40 минут, накрыв емкость полотенцем.

Добавляем в опару 50 г растопленного масла, одно яйцо, 100 г сахара и перемешиваем. Всыпаем поэтапно 450 г просеянной муки и замешиваем тесто. Вымешивать необходимо в течение 15 минут.  Готовое тесто оставляем в теплом месте на два часа.

Для приготовления начинки понадобится 500 г домашнего творога. Добавляем в него 100 г сахара, один пакет ванильного сахара, один белок и 300 г манки и тщательно перемешиваем. 

Из поднявшегося теста формируем шарики диаметром 5 см и выкладываем их на застеленную пергаментом форму на достаточном расстоянии друг от друга. Оставляем их на 15 минут, чтобы приподнялись.

С помощью стакана формируем серединку у ватрушек, надавливая дном на тесто и создавая при этом небольшое углубление. В эти углубления выкладываем творожную начинку. Смазываем поверхность ватрушек взбитым желтком и отправляем в духовку.

Выпекать булочки необходимо 30 минут при температуре 170 °С.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: молоко, сахар, кулинария, десерт, рецепт, рецепты, творог
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