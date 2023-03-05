  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей

Для приготовления понадобится:
Нарезаем соломкой куриное филе, заправляем соевым соусом, солим, перчим, добавляем сладкую паприку и крахмал, а затем обжариваем на подсолнечном масле до готовности.
Отдельно жарим нарезанный соломкой картофель. Когда он приобретет золотистый цвет, добавляем нарезанный соломкой красный перец, солим.
Когда перец поджарится, пересыпаем в сковороду с овощами куриное филе, добавляем мелко нарезанный чеснок, а в конце посыпаем зеленым луком.
Готовое блюдо перекладываем на тарелку.