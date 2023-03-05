  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей

Для приготовления понадобится:

300 г картофеля;

250 г куриного филе;

один сладкий перец;

одна ст. л. соевого соуса;

одна ст. л. кукурузного крахмала;

соль;

перец;

сладкая паприка;

один зубчик чеснока;

зеленый лук.

Нарезаем соломкой куриное филе, заправляем соевым соусом, солим, перчим, добавляем сладкую паприку и крахмал, а затем обжариваем на подсолнечном масле до готовности.

Отдельно жарим нарезанный соломкой картофель. Когда он приобретет золотистый цвет, добавляем нарезанный соломкой красный перец, солим.

Когда перец поджарится, пересыпаем в сковороду с овощами куриное филе, добавляем мелко нарезанный чеснок, а в конце посыпаем зеленым луком.

Готовое блюдо перекладываем на тарелку.

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