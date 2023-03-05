Бульвар Шоубиз
 
05 марта, 2023
 
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"Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей

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Куриное филе обжаривается отдельно от картофеля
Куриное филе обжаривается отдельно от картофеля
Скриншот: KAZAN / YouTube

На итальянском кулинарном YouTube-канале Kazan опубликован новый рецепт под названием "Как просто и вкусно приготовить жареный картофель с овощами и курицей на сковороде".

Для приготовления понадобится: 

  • 300 г картофеля;
  • 250 г куриного филе; 
  • один сладкий перец; 
  • одна ст. л. соевого соуса; 
  • одна ст. л. кукурузного крахмала; 
  • соль; 
  • перец; 
  • сладкая паприка;
  • один зубчик чеснока;
  • зеленый лук. 

Нарезаем соломкой куриное филе, заправляем соевым соусом, солим, перчим, добавляем сладкую паприку и крахмал, а затем обжариваем на подсолнечном масле до готовности.

Отдельно жарим нарезанный соломкой картофель. Когда он приобретет золотистый цвет, добавляем нарезанный соломкой красный перец, солим. 

Когда перец поджарится, пересыпаем в сковороду с овощами куриное филе, добавляем мелко нарезанный чеснок, а в конце посыпаем зеленым луком.

Готовое блюдо перекладываем на тарелку.

ВИДЕО
Видео: KAZAN / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: соль, кукуруза, рецепт, рецепты, курица, картофель, перец, лук, чеснок
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