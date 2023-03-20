Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото

В статье подчеркивается, что хотя цветочный тренд не является чем-то новым и традиционно повторяется из сезона в сезон, в этот раз сами цветы представлены с помощью огромного количества ярких новаторских идей.
Издание Hunger Magazine отмечает, что "самой горячей тенденцией сезона являются именно фаллические цветочные мотивы", а одним из законодателей этого тренда стал испанский модный дом Loewe.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых запоминающихся цветочных образов знаменитостей.
Американская модель Эмили Ратаковски в топе с гигантским цветком антуриума.
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Американская актриса Зендая в платье, усыпанном розами.
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Еще один образ от Зендаи – белое платье с трендовым цветком.
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Британская фотомодель Адвоа Абоа.
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