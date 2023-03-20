Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото

Авторы публикации отмечают, что алый цвет губ можно было увидеть на лицах моделей во время осенних и весенних недель моды, на многочисленных красных дорожках самых популярных мероприятий, а также в ленте Instagram.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало фотоподборку звезд, которые подчеркнули губы красной помадой во время посещения церемонии вручения премии "Оскар 2023".
Фото: ЕРА
Американская певица Леди Гага
Фото: ЕРА
Американская актриса иранского происхождения Шоре Агдашлоо
Фото: ЕРА
Британская актриса и сценаристка Фиби Мэри Уоллер-Бридж
Фото: ЕРА
Американская актриса Джессика Честейн
Фото: ЕРА
Американская актриса Мишель Уильямс
Фото: ЕРА
Ирландская актриса Керри Кондон
Фото: ЕРА
Китайская актрисы Фан Бинбин
Фото: ЕРА
Польская актриса Сандра Дзимальска
Фото: ЕРА
Американский дизайнер Ширли Курата
Фото: ЕРА
Барбадосская певица Рианна