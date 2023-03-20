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20 марта, 2023
 
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Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото

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Рианна выбрала для посещения церемонии "Оскар" красный цвет помады
Рианна выбрала для посещения церемонии "Оскар" красный цвет помады
Фото: ЕРА

Главным трендом в макияже 2023 года является помада красного цвета и ее оттенки. Об этом сообщается в редакционной статье на сайте американского глянцевого журнала о моде Harpers Bazaar.

Авторы публикации отмечают, что алый цвет губ можно было увидеть на лицах моделей во время осенних и весенних недель моды, на многочисленных красных дорожках самых популярных мероприятий, а также в ленте Instagram. 

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало фотоподборку звезд, которые подчеркнули губы красной помадой во время посещения церемонии вручения премии "Оскар 2023". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Леди Гага, мода и красота, макияж, помада, тренды
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