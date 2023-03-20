Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото

Авторы публикации отмечают, что алый цвет губ можно было увидеть на лицах моделей во время осенних и весенних недель моды, на многочисленных красных дорожках самых популярных мероприятий, а также в ленте Instagram.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало фотоподборку звезд, которые подчеркнули губы красной помадой во время посещения церемонии вручения премии "Оскар 2023".