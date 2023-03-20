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20 марта, 2023
 
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Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора

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На скорость метаболизма влияют возраст, мышечная масса, размеры тела и физическая активность
На скорость метаболизма влияют возраст, мышечная масса, размеры тела и физическая активность
Фото: depositphotos.com

О том, как ускорить метаболизм, чтобы можно было есть все и не поправляться, своим подписчикам в Instagram рассказал украинский спортивный и фитнес-инструктор Леонид Бойко.

"Метаболизм  это количество калорий, которое ваше тело использует за определенный промежуток времени,  – отметил эксперт. – На скорость метаболизма влияют возраст, мышечная масса, размеры тела и физическая активность". 

Инструктор назвал шесть способов ускорить метаболизм: 

  • активное движение; 
  • силовые тренировки; 
  • употребление белка;
  • избежание чувства голода;
  • питьевой режим;
  • здоровый сон.

Бойко подчеркнул, что хороший метаболизм – не самое главное при похудении. Для снижения массы тела важно придерживаться также правил здорового питания. 

Контекст:

Бойко в 2012 году на Чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, похудение
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