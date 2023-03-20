Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора

"Метаболизм – это количество калорий, которое ваше тело использует за определенный промежуток времени, – отметил эксперт. – На скорость метаболизма влияют возраст, мышечная масса, размеры тела и физическая активность".
Инструктор назвал шесть способов ускорить метаболизм:
Бойко подчеркнул, что хороший метаболизм – не самое главное при похудении. Для снижения массы тела важно придерживаться также правил здорового питания.
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Бойко в 2012 году на Чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место.