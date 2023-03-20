Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора

"Метаболизм – это количество калорий, которое ваше тело использует за определенный промежуток времени, – отметил эксперт. – На скорость метаболизма влияют возраст, мышечная масса, размеры тела и физическая активность".

Инструктор назвал шесть способов ускорить метаболизм:

активное движение;

силовые тренировки;

употребление белка;

избежание чувства голода;

питьевой режим;

здоровый сон.

Бойко подчеркнул, что хороший метаболизм – не самое главное при похудении. Для снижения массы тела важно придерживаться также правил здорового питания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонід Бойко | КОРИГУВАННЯ ВАГИ ОНЛАЙН (@boyko__leonid)