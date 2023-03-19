К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья

По словам гинеколога, значительное уменьшение веса может привести к нарушению менструального цикла и бесплодию depositphotos.com

По словам эксперта, значительное уменьшение веса может привести к нарушению менструального цикла и бесплодию. Левенец объяснила, что половые гормоны синтезируются и накапливаются с участием в том числе жировой ткани.

Кроме того, дефицит массы тела может негативно отразиться на состоянии волос, ногтей и кожи, а также стать причиной остеопороза и остеопении – снижения плотности костей – и, как следствие, их медленного разрушения.

Сильная худоба также может быть причиной хронической усталости и препятствовать синтезу гормонов стресса: адреналина, норадреналина и кортизола. Левенец подчеркнула, что у женщин со значительным дефицитом массы тела часто наблюдается снижение иммунитета и возникают простудные заболевания.

"Быть слишком худой опасно", – резюмировала доктор.