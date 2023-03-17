33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после

33-летняя артистка отметила, что на данный момент находится в своей лучшей форме.

"Начну с того, что это один из важнейших, трансформационных, глубоких и ключевых периодов моей жизни. Период, во время которого произошла тотальная личностная перестройка, реорганизация образа жизни и смысловых стремлений", – написала артистка.

Контекст:

Мишина в своем микроблоге часто показывает и рассказывает, как занимается спортом.

По словам актрисы, ее утро "обязательно начинается с вакуума". "Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года актриса.

В конце февраля 2023 года Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет 48,4 кг.