Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт

Аваков о Ляшко: Он так изменился, а в то же время остался самим собой Фото: Arsen Avakov / Facebook

По словам Авакова, он созвонился с Ляшко за два дня до встречи, а, узнав, что тот служит старшим солдатом на участке от "Волчанска до Купянска мимо Двуречной", рассказал ему о сусликах, которые водятся в этой местности.

Непосредственно во время встречи Аваков передал подразделению, где служит Ляшко, микроэлектростанции с аккумуляторами и мобильными солнечными батареями. Ляшко, как отметил Аваков, заявил, что уже ночью отправится с побратимами "искать сусликов из запоребрика".

"Он так изменился, а в то же время остался самим собой. Не знаю, как это сформулировать. Улыбчивый и спокойный с тысячей идей и мыслей в голове, и в то же время исполняющий команды старшего офицера. Невероятно. Но такое время. Каждый делает свой выбор – делает то, что должен", – подытожил Аваков.