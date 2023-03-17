34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей

Кот: Не надо думать, что это какая-то ее проблема или моя проблема. Это наша проблема Фото: kot_jenya / Instagram

"Не получается быстро забеременеть. Мы работаем над этим. И по врачам разным ходили. Не надо думать, что это какая-то ее проблема или моя проблема. Это наша проблема. Я так же переживаю об этом. Иногда может настроение упасть", – признался 34-летний Кот.

Хореограф рассказал, что они с 32-летней супругой, возможно, усыновят ребенка.

"Понятно, что мы хотим сами все попробовать, но и понимаем ситуацию, которая сложилась до войны, а особенно во время войны. Сколько детей осталось без родителей", – сказал он.

Хореограф подчеркнул, что мечтает стать многодетным отцом.