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17 марта, 2023
 
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34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей

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Кот: Не надо думать, что это какая-то ее проблема или моя проблема. Это наша проблема
Кот: Не надо думать, что это какая-то ее проблема или моя проблема. Это наша проблема
Фото: kot_jenya / Instagram

Украинский хореограф Евгений Кот в передаче ЖВЛ, новый выпуск которой опубликован 15 марта на YouTube-канале проекта, рассказал, почему у них с женой, семикратной чемпионкой Украины по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионкой мира по танцам на пилоне Натальей Татаринцевой нет детей.

"Не получается быстро забеременеть. Мы работаем над этим. И по врачам разным ходили. Не надо думать, что это какая-то ее проблема или моя проблема. Это наша проблема. Я так же переживаю об этом. Иногда может настроение упасть", – признался 34-летний Кот. 

Хореограф рассказал, что они с 32-летней супругой, возможно, усыновят ребенка.

"Понятно, что мы хотим сами все попробовать, но и понимаем ситуацию, которая сложилась до войны, а особенно во время войны. Сколько детей осталось без родителей", – сказал он.

Хореограф подчеркнул, что мечтает стать многодетным отцом.

Контекст:

Кот и Татаринцева поженились в январе 2019 года. Детей у пары нет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, беременность, хореограф, Евгений Кот
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