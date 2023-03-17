Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос

"Это болезненный для меня вопрос. Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть принципиальные разногласия по некоторым вопросам политического характера, – рассказал Джеджула. – Я ему напоминаю просто, что они с мамой выехали почти в первый день. И они даже не представляют, что такое жить здесь".

Контекст:

Даниэль (2008) – сын Джеджулы и его бывшей возлюбленной, украинский певицы Санты Димопулос. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Даниэль вместе с матерью уехал за границу.

Джеджула до войны работал ведущим корпоративов и других мероприятий, строил карьеру телеведущего.

После нападения РФ на Украину Джеджула занялся волонтерской деятельностью, а также выступает с концертами для ВСУ.