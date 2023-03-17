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17 марта, 2023
 
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49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео

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Клум сменила прическу
Клум сменила прическу
Фото: ЕРА

49-летняя немецкая модель, ведущая и актриса Хайди Клум 16 марта в Instagram разместила ролик, в котором показала, как изменилась после стрижки и покраски волос.

Клум заметно укоротила длину, сделала более выразительную челку и кардинально сменила оттенок волос, став блондинкой.

Контекст:

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодичных ролях в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".

С февраля 2019 года Клум замужем за немецким музыкантом Томом Каулитцем. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Хайди Клум, прическа
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