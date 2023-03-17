49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео

Клум заметно укоротила длину, сделала более выразительную челку и кардинально сменила оттенок волос, став блондинкой.

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Контекст:

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодичных ролях в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".

С февраля 2019 года Клум замужем за немецким музыкантом Томом Каулитцем.