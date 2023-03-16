Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
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Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото

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64-летняя Пфайффер предпочитает длину волос до плеч
64-летняя Пфайффер предпочитает длину волос до плеч
Фото: ЕРА

Редакция издания Vogue 15 марта собрала подборку фото красивых причесок для женщин в возрасте старше 50 лет на примере снимков мировых знаменитостей.

Авторы публикации назвали устаревшим представление о том, что женщины должны коротко стричься после достижения "определенного возраста". По мнению редакции, которая стрижка актуальна без привязки к возрасту в том числе благодаря тому, что не требует особых усилий по уходу. 

Редакция Vogue рекомендует своим читательницам обратить внимание на стиль 64-летней американской актрисы Мишель Пфайффер, которая сейчас предпочитает длину волос до плеч без челки.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

В качестве примера также приводится новая прическа 56-летней американской актрисы Холли Берри, которая с недавних пор предпочитает длинным волосам стрижку боб.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Французская певица Ванесса Паради одна из тех, кто не стал отказываться от привычной длины волос после достижения 50 лет. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

В Vogue рекомендуют также обратить внимание на образ 70-летней французской актрисы Изабель Юппер.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Катрин Денев в свои 79 лет осталась верной прежней длине волос и традиционной укладке локонов.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

77-летняя британская актриса Шарлотта Рэмплинг одна из немногих, кто предпочел длинным волосам короткую стрижку. Рэмплинг также оказалась сторонницей естественного цвета волос.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

В рейтинге знаменитостей с красивыми прическами также оказалась 56-летняя голливудская актриса Сальма Хайек. С возрастом знаменитость лишь слегка укоротила длину волос.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сальма Хайек, Холли Берри, мода и красота, женщины, Изабель Юппер, актриса, Ванесса Паради, певица, Мишель Пфайффер, Катрин Денев, стрижка, прическа, стиль, стрижки
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