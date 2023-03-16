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16 марта, 2023
 
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Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго

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Одним из проверенных способов продлить свежесть срезанных цветов является брошенная в воду медная монета
Одним из проверенных способов продлить свежесть срезанных цветов является брошенная в воду медная монета
Фото: depositphotos.com

Редакция журнала о домашнем интерьере, дизайне и гаджетах Livingetc 15 марта собрала подборку советов, как продлить жизнь срезанных цветов в вазе с водой.

Медные монеты

Одним из проверенных способов продлить свежесть срезанных цветов является брошенная в воду медная монета. Этот метод эффективен благодаря тому, что содержащаяся в старых монетах медь является природным фунгицидом, который помогает бороться с бактериями в вазе и предотвращает преждевременное отмирание цветов.

Из-за того что медные монеты становятся большим дефицитом, флористы и дизайнеры предложили несколько альтернатив. Все они основаны на использовании меди. 

Современные вазы с медным стержнем

Продлить жизнь цветов можно с помощью современной самоочищающейся вазы с медным стержнем. Авторы публикации обращают внимание на то, что стержень в таком случае должен быть изготовлен из чистой 95-процентной меди, что обеспечит эффективность антимикробных процессов. 

Чтобы срезанные цветы стояли как можно дольше, их достаточно поместить в вазу с водой вокруг медного стержня, тем самым используя фунгицидные свойства меди для продления жизни букета.

Медные подвески 

Доступной альтернативой медным монетам также являются медные подвески, которые продаются в интернете, включая Amazon. Они изготовлены из 100-процентной меди в виде сердец или звезд. Способ их применения такой же, как и в случае с монетами. Медные подвески не имеют ограничений по сроку годности.

Лайфхак подходит для всех срезанных цветов, включая розы, тюльпаны и другие.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: монеты, цветы, бактерии, советы, монета, лайфхак
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