Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго

Медные монеты

Одним из проверенных способов продлить свежесть срезанных цветов является брошенная в воду медная монета. Этот метод эффективен благодаря тому, что содержащаяся в старых монетах медь является природным фунгицидом, который помогает бороться с бактериями в вазе и предотвращает преждевременное отмирание цветов.

Из-за того что медные монеты становятся большим дефицитом, флористы и дизайнеры предложили несколько альтернатив. Все они основаны на использовании меди.

Современные вазы с медным стержнем

Продлить жизнь цветов можно с помощью современной самоочищающейся вазы с медным стержнем. Авторы публикации обращают внимание на то, что стержень в таком случае должен быть изготовлен из чистой 95-процентной меди, что обеспечит эффективность антимикробных процессов.

Чтобы срезанные цветы стояли как можно дольше, их достаточно поместить в вазу с водой вокруг медного стержня, тем самым используя фунгицидные свойства меди для продления жизни букета.

Медные подвески

Доступной альтернативой медным монетам также являются медные подвески, которые продаются в интернете, включая Amazon. Они изготовлены из 100-процентной меди в виде сердец или звезд. Способ их применения такой же, как и в случае с монетами. Медные подвески не имеют ограничений по сроку годности.

Лайфхак подходит для всех срезанных цветов, включая розы, тюльпаны и другие.