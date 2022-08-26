Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео

По словам шоумена, он не стригся шесть месяцев, дав себе слово, что пойдет в парикмахерскую после победы, но когда волосы сильно отросли, друзья предложили ему постричься, тем самым приблизив победу.
"Отсчет пошел", – подписал ролик Джеджула, в котором показал также свою новую прическу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Джеджула до войны работал ведущим корпоративов и мероприятий, а также строил карьеру телеведущего.
После нападения РФ на Украину Джеджула занялся волонтерской деятельностью, а также выступает с концертами для ВСУ.