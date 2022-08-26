Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео

По словам шоумена, он не стригся шесть месяцев, дав себе слово, что пойдет в парикмахерскую после победы, но когда волосы сильно отросли, друзья предложили ему постричься, тем самым приблизив победу.

"Отсчет пошел", – подписал ролик Джеджула, в котором показал также свою новую прическу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Джеджула (@djedjula)