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31 мая, 2022
 
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"Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду

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Джеджула: Никакого нет дохода
Джеджула: Никакого нет дохода
Фото: djedjula / Instagram

Украинский ведущий и волонтер Андрей Джеджула 31 мая в интервью каналу "Украина" заявил, что из-за войны остался без работы.

"Никакого нет дохода. Перед войной успел немного корпоративы провести, а дальше не знаю. Моя профессия как минимум на год на платной основе точно умерла. До конца этого года война точно не закончится. Она может перейти в разные фазы, но все равно будет", – сказал ведущий. 

По словам Джеджулы, дошло до того, что он попросил своих американских друзей купить его детям одежду. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Джеджула до войны работал ведущим корпоративов и мероприятий, а также строил карьеру телеведущего. 

От разных отношений у него есть сын Даниэль (2008) и дочь Адель (2021). Джеджула разведен. 

После нападения РФ на Украину Джеджула занялся волонтерской деятельностью, а также выступает с концертами для ВСУ и жен военнослужащих.

Теги: концерт, волонтер, волонтеры, Андрей Джеджула, война России против Украины, одежда
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