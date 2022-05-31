  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду

"Никакого нет дохода. Перед войной успел немного корпоративы провести, а дальше не знаю. Моя профессия как минимум на год на платной основе точно умерла. До конца этого года война точно не закончится. Она может перейти в разные фазы, но все равно будет", – сказал ведущий.

По словам Джеджулы, дошло до того, что он попросил своих американских друзей купить его детям одежду.

ВИДЕО

Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)