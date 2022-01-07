Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2022
 
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"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца

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Джеджула: Папа перешагнул в вечность
Джеджула: Папа перешагнул в вечность
Фото: djedjula / Instagram

Украинский ведущий Андрей Джеджула 7 января в Instagram сообщил о смерти своего отца Владимира Джеджулы.

"Папа перешагнул в вечность. Говорят, что когда люди уходят в большие праздники, то они сразу попадают в лоно Создателя, в его чертоги и обитель", – написал ведущий.

Джеджула отметил, что с трудом сообщил о смерти своего отца сыну Даниэлю, матерью которого является экс-участница украинской группы "ВИА Гра", блогер Санта Димопулос.

ы был не просто дедушкой, а вторым папой для Дэни! Было невероятно сложно сообщить ему во второй раз в его жизни, что не стало его близкого человека, который, как и бабушка в ранние годы, провел времени с ним больше, чем родные родители", – признался он.

В комментарии к посту Джеджула сообщил причины смерти отца, обращаясь к нему в этой публикации.

"Больше 13 лет после шунтирования я боролся за твое слабое сердце! И ты был умницей старался и следовал всем мельчайший предписаниям и ограничениям. С марта 2020 [года] я боролся с твоим раком мозга! Как мог! Скрывал это от всех и от тебя! Дорогие процедуры и альтернативные лекарства. Хотя врачи больше года нам и не давали. И тут ты держался настоящим бойцом! Короновирус в 2021 подкосил тебя, но мы боролись! А сейчас повторная "корона" и отказ легких, остановка сердца и..., – написал он. – Теперь я совсем взрослый, я – сирота, мои мама и папа на небесах".

Контекст:

Андрей Джеджула родился в 1975 году в Киеве. Ведущий женат, но проживает с супругой Юлией Леус раздельно. У пары есть общая дочь (2021).

Мать Джеджулы Екатерина Александровна умерла в 2016 году.

Теги: смерть, Андрей Джеджула, семья
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