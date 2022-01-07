"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца

"Папа перешагнул в вечность. Говорят, что когда люди уходят в большие праздники, то они сразу попадают в лоно Создателя, в его чертоги и обитель", – написал ведущий.

Джеджула отметил, что с трудом сообщил о смерти своего отца сыну Даниэлю, матерью которого является экс-участница украинской группы "ВИА Гра", блогер Санта Димопулос.

"Ты был не просто дедушкой, а вторым папой для Дэни! Было невероятно сложно сообщить ему во второй раз в его жизни, что не стало его близкого человека, который, как и бабушка в ранние годы, провел времени с ним больше, чем родные родители", – признался он.

В комментарии к посту Джеджула сообщил причины смерти отца, обращаясь к нему в этой публикации.

"Больше 13 лет после шунтирования я боролся за твое слабое сердце! И ты был умницей старался и следовал всем мельчайший предписаниям и ограничениям. С марта 2020 [года] я боролся с твоим раком мозга! Как мог! Скрывал это от всех и от тебя! Дорогие процедуры и альтернативные лекарства. Хотя врачи больше года нам и не давали. И тут ты держался настоящим бойцом! Короновирус в 2021 подкосил тебя, но мы боролись! А сейчас повторная "корона" и отказ легких, остановка сердца и..., – написал он. – Теперь я совсем взрослый, я – сирота, мои мама и папа на небесах".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Джеджула (@djedjula)