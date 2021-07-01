Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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Джеджула после возвращения домой обнаружил в квартире изрезанную ножом картину – подарок друга на свадьбу

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В апреле Джеджула объявил, что отказался от занятий сексом
В апреле Джеджула объявил, что отказался от занятий сексом
Фото: djedjula / Instagram

Украинский ведущий Андрей Джеджула 1 июля в Instagram Stories продемонстрировал изрезанную ножом картину. Он уточнил, что обнаружил ее, вернувшись с работы домой.

"Молодец. Что тебе картина сделала?" – прокомментировал на камеру Джеджула, вероятно, обращаясь к проживающей с ним супруге Юлии Леус, которая обвинила ведущего в том, что заразилась коронавирусом от его отца.

30 июня в Instagram Stories она сообщила, что у нее диагностировали пневмонию. Она также сообщила в сети, что супруг не купил ей медикаменты.

Скриншот: djedjula / Instagram
Скриншот: djedjula / Instagram

"Картину на свадьбу писал мой друг. Это многое объясняет", – резюмировал ведущий. На обвинения жены в том, что не купил ей лекарства, Джеджула публично не отреагировал.

Скриншот: djedjula / Instagram
Скриншот: djedjula / Instagram

Контекст:

Леус и Джеджула поженились в 2017 году. В конце 2020-го супруга ведущего сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь.

В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги "изменившимся гормональным фоном" и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.

2 апреля Джеджула сообщил, что в связи с обстоятельствами временно вынужден отказаться от секса.

26 июня жена ведущего заявила, что заразилась коронавирусом, и обвинила мужа в том, что он скрывал от нее факт заражения его отца, который проживал вместе с ними, а после был госпитализирован. 29 июня Леус рассказала, что Джеджула после того, как она на два дня съехала из их квартиры, обращался в полицию с заявлением о пропаже ее и их четырехмесячной дочери.

Ранее ведущий состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос. У них есть сын Даниэль (2008). У Леус – взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.

Теги: свадьба, Андрей Джеджула, скандал, семья, Юлия Леус
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