Джеджула после возвращения домой обнаружил в квартире изрезанную ножом картину – подарок друга на свадьбу

"Молодец. Что тебе картина сделала?" – прокомментировал на камеру Джеджула, вероятно, обращаясь к проживающей с ним супруге Юлии Леус, которая обвинила ведущего в том, что заразилась коронавирусом от его отца.

30 июня в Instagram Stories она сообщила, что у нее диагностировали пневмонию. Она также сообщила в сети, что супруг не купил ей медикаменты.

Скриншот: djedjula / Instagram

"Картину на свадьбу писал мой друг. Это многое объясняет", – резюмировал ведущий. На обвинения жены в том, что не купил ей лекарства, Джеджула публично не отреагировал.

Скриншот: djedjula / Instagram