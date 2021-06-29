"Что в голове у человека?" Жена Джеджулы сообщила, что он заявил в полицию о ее пропаже с четырехмесячной дочерью

В конце 2020 года Леус заявила, что пережила стресс по вине Джеджулы Фото: djedjula / Instagram

По словам жены ведущего, о том, что ее объявили в розыск, она узнала от полиции. При этом сам ведущий не пытался с ней созвониться.

"Полиция, конечно, посмеялась. Мне вот интересно, что живет в голове у этого человека?" – написала Леус.

Джеджула заявление супруги не комментирует.

Скриншот: yla__yla / Instagram