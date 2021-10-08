  "Ты больное. Ты конченый. Дебилоид тупорылый". Джеджула обнародовал видео, на котором его жена орет на него матом и бросает на пол телефон

"Развития этих отношений я больше не вижу. Я пытался сохранить их как мог, всеми усилиями", – заявил он.
Комментируя обвинения супруги в том, что он якобы поднимал на нее руку, Джеджула во время интервью показал на своем телефоне ролик, который был записан домашней камерой видеонаблюдения.
На видео запечатлен конфликт между супругами. Ведущий отметил, что о существовании камеры в квартире знали все члены его семьи, а также домработница.
По словам Джеджулы, поводом именно для этого скандала стала его публикация в Instagram Stories, где он показывал, как сворачивает грязный подгузник.
"Я покажу пример, что произошло. Через пять минут после того, как я выложил видео, Юля в нелицеприятной форме начала высказываться в мой адрес. Я вам покажу", – анонсировал ролик Джеджула.
Он отметил, что конфликт произошел в то время, когда их дочь уже спала.
На видео видно, как в комнату в ночной сорочке заходит жена Джеджулы.
"Ты вообще больной на голову? Уже говно ребенка выкладывает" Ты дебил? Мне страшно с тобой ребенка оставлять! Ты больное. Ты конченый. Это никто не выставляет то, что ты выставляешь. Ты дебилоид тупорылый. Иди на х...й", – заявила жена Джеджулы.
"Чего ты орешь? Ребенок спит" – ответил Джеджула.
После этого Леус забрала стоящую в стороне коляску с ребенком, схватила лежащий на диване телефон и бросила его на пол.
"Такие истории происходили два-три раза в день", – подытожил Джеджула, когда ролик закончился.
Запись с домашней камеры Джеджулы можно посмотреть, начиная с 22-й минуты видео.
Леус и Джеджула поженились в 2017 году. В конце 2020-го супруга ведущего сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь. В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.
Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги "изменившимся гормональным фоном" и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.
Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.
26 июня 2021 года жена ведущего заявила, что заразилась коронавирусом, и обвинила в этом Джеджулу. 29 июня Леус рассказала, что Джеджула после того, как она на два дня съехала из их квартиры, обращался в полицию с заявлением о пропаже ее и их четырехмесячной дочери.
В июле Леус дала интервью YouTube-каналу "Олицкая", в котором обвинила Джеджулу в домашнем насилии – она заявила, что муж поднимал на нее руку, а также якобы подсыпал ей в чай наркотики.
Ранее Джеджула состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос. У них есть сын Даниэль (2008). У Леус – взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.