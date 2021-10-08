  "Ты больное. Ты конченый. Дебилоид тупорылый". Джеджула обнародовал видео, на котором его жена орет на него матом и бросает на пол телефон

Джеджула о браке с Леус: Развития этих отношений я больше не вижу. Я пытался сохранить их, как мог, всеми усилиями Фото: djedjula / Instagram

"Развития этих отношений я больше не вижу. Я пытался сохранить их как мог, всеми усилиями", – заявил он.

Комментируя обвинения супруги в том, что он якобы поднимал на нее руку, Джеджула во время интервью показал на своем телефоне ролик, который был записан домашней камерой видеонаблюдения.

На видео запечатлен конфликт между супругами. Ведущий отметил, что о существовании камеры в квартире знали все члены его семьи, а также домработница.

По словам Джеджулы, поводом именно для этого скандала стала его публикация в Instagram Stories, где он показывал, как сворачивает грязный подгузник.

"Я покажу пример, что произошло. Через пять минут после того, как я выложил видео, Юля в нелицеприятной форме начала высказываться в мой адрес. Я вам покажу", – анонсировал ролик Джеджула.

Он отметил, что конфликт произошел в то время, когда их дочь уже спала.

На видео видно, как в комнату в ночной сорочке заходит жена Джеджулы.

"Ты вообще больной на голову? Уже говно ребенка выкладывает" Ты дебил? Мне страшно с тобой ребенка оставлять! Ты больное. Ты конченый. Это никто не выставляет то, что ты выставляешь. Ты дебилоид тупорылый. Иди на х...й", – заявила жена Джеджулы.

"Чего ты орешь? Ребенок спит" – ответил Джеджула.

После этого Леус забрала стоящую в стороне коляску с ребенком, схватила лежащий на диване телефон и бросила его на пол.

"Такие истории происходили два-три раза в день", – подытожил Джеджула, когда ролик закончился.

Запись с домашней камеры Джеджулы можно посмотреть, начиная с 22-й минуты видео.

ВИДЕО

Видео: Ирина Маловица / YouTube