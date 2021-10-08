Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
Новости

"Ты больное. Ты конченый. Дебилоид тупорылый". Джеджула обнародовал видео, на котором его жена орет на него матом и бросает на пол телефон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Джеджула о браке с Леус: Развития этих отношений я больше не вижу. Я пытался сохранить их, как мог, всеми усилиями
Джеджула о браке с Леус: Развития этих отношений я больше не вижу. Я пытался сохранить их, как мог, всеми усилиями
Фото: djedjula / Instagram

Украинский ведущий Андрей Джеджула 4 октября в интервью YouTube-блогеру Ирине Маловице рассказал, что пытался сохранить отношения со своей женой, блогером Юлией Леус, которая ранее публично обвинила его в домашнем насилии.

"Развития этих отношений я больше не вижу. Я пытался сохранить их как мог, всеми усилиями", – заявил он. 

Комментируя обвинения супруги в том, что он якобы поднимал на нее руку, Джеджула во время интервью показал на своем телефоне ролик, который был записан домашней камерой видеонаблюдения.

На видео запечатлен конфликт между супругами. Ведущий отметил, что о существовании камеры в квартире знали все члены его семьи, а также домработница.

По словам Джеджулы, поводом именно для этого скандала стала его публикация в Instagram Stories, где он показывал, как сворачивает грязный подгузник.

"Я покажу пример, что произошло. Через пять минут после того, как я выложил видео, Юля в нелицеприятной форме начала высказываться в мой адрес. Я вам покажу", – анонсировал ролик Джеджула.

Он отметил, что конфликт произошел в то время, когда их дочь уже спала.

На видео видно, как в комнату в ночной сорочке заходит жена Джеджулы. 

"Ты вообще больной на голову? Уже говно ребенка выкладывает" Ты дебил? Мне страшно с тобой ребенка оставлять! Ты больное. Ты конченый. Это никто не выставляет то, что ты выставляешь. Ты дебилоид тупорылый. Иди на х...й", – заявила жена Джеджулы.

"Чего ты орешь? Ребенок спит" – ответил Джеджула.

После этого Леус забрала стоящую в стороне коляску с ребенком, схватила лежащий на диване телефон и бросила его на пол. 

"Такие истории происходили два-три раза в день", – подытожил Джеджула, когда ролик закончился.

Запись с домашней камеры Джеджулы можно посмотреть, начиная с 22-й минуты видео.

ВИДЕО
Видео: Ирина Маловица / YouTube
Контекст:

Леус и Джеджула поженились в 2017 году. В конце 2020-го супруга ведущего сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь. В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги "изменившимся гормональным фоном" и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.

26 июня 2021 года жена ведущего заявила, что заразилась коронавирусом, и обвинила в этом Джеджулу. 29 июня Леус рассказала, что Джеджула после того, как она на два дня съехала из их квартиры, обращался в полицию с заявлением о пропаже ее и их четырехмесячной дочери. 

В июле Леус дала интервью YouTube-каналу "Олицкая", в котором обвинила Джеджулу в домашнем насилии – она заявила, что муж поднимал на нее руку, а также якобы подсыпал ей в чай наркотики.

Ранее Джеджула состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос. У них есть сын Даниэль (2008). У Леус – взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.

Теги: Андрей Джеджула, скандал, конфликт, семья, развод, Юлия Леус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам
  Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам
Дмитрий ГОРДОН
"Один из самых мощных способов преодолеть ненависть – показать людям, к чему она приводит". Блинкен выступил на церемонии памяти в Бабьем Яру
"Один из самых мощных способов преодолеть ненависть – показать людям, к чему она приводит". Блинкен выступил на церемонии памяти в Бабьем Яру
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Победители "Евровидения 2021" Måneskin презентовали трек Mammamia. Видео
  Победители "Евровидения 2021" Måneskin презентовали трек Mammamia. Видео
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
Продюсер "Танцев со звездами" Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу
Продюсер "Танцев со звездами" Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу
"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте
"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте
Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар
Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар
Ведущий "Танцев со звездами" Горбунов похвастался отдыхом в Турции
Ведущий "Танцев со звездами" Горбунов похвастался отдыхом в Турции
  "Ты больное. Ты конченый. Дебилоид тупорылый". Джеджула обнародовал видео, на котором его жена орет на него матом и бросает на пол телефон
  "Ты больное. Ты конченый. Дебилоид тупорылый". Джеджула обнародовал видео, на котором его жена орет на него матом и бросает на пол телефон
"Показала послу свою растяжку?", "Вас там представили "мадам-шпагат"?" Волочкова засветилась с послом Бахрейна в РФ
"Показала послу свою растяжку?", "Вас там представили "мадам-шпагат"?" Волочкова засветилась с послом Бахрейна в РФ
"Нереальные! Обе", "И Кристина, и Алла красавицы". Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери
"Нереальные! Обе", "И Кристина, и Алла – красавицы". Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери
"Безупречная". Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue
"Безупречная". Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue
"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе
"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе
  "Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео
  "Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS