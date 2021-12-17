Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери

Сандал между супругами разгорелся зимой 2020 года, когда Леус была беременна – она сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги "изменившимся гормональным фоном" и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

В июле Леус дала интервью YouTube-каналу "Олицкая", в котором обвинила Джеджулу в домашнем насилии – она рассказала, что муж поднимал на нее руку, а также якобы подсыпал ей в чай наркотики. Он в ответ спустя несколько месяцев обнародовал ролик, который был записан домашней камерой видеонаблюдения. На видео запечатлено, как супруга кричит и оскорбляет Джеджулу. Комментируя этот ролик, Леус отметила, что муж ее специально провоцировал на конфликты.

Теперь Джеджула намерен доказать свою правоту в суде.

"Я подал иск на отстаивание чести и достоинства. Цена вопроса – 1 грн. Она истерику устроила: "Ты на мать-одиночку подаешь". Во-первых, она не мать-одиночка – я никуда не девался, ребенком занимаюсь. Если она проиграет, она будет должна выплатить мне 1 грн моральной компенсации. Все издержки лежат на мне. Но в случае проиграша ей придется написать, что это неправдивая информация", – заявил он.

Ведущий отметил, что Юлия Леус также обратилась в суд с иском, в котором потребовала, чтобы он обеспечивал ее материально до достижения их дочерью трехлетнего возраста.

Комментируя это, ведущий сообщил, что помогает финансово только ребенку, а Леус не считает своей женой, но развестись с ней не может, пока дочери не исполнится один год.