Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери

Джеджула отец двоих детей
Джеджула – отец двоих детей
Фото: djedjula / Instagram

Украинский шоумен Андрей Джеджула после публичных скандалов и взаимных обвинений обратился с иском в суд о защите своей чести и достоинства, указав ответчиком свою жену и мать их девятимесячной дочери, блогера Юлию Леус. Об этом он рассказал в передаче "Зірковий шлях", которая 17 декабря вышла на канале "Украина".

Сандал между супругами разгорелся зимой 2020 года, когда Леус была беременна – она сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги "изменившимся гормональным фоном" и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

В июле Леус дала интервью YouTube-каналу "Олицкая", в котором обвинила Джеджулу в домашнем насилии – она рассказала, что муж поднимал на нее руку, а также якобы подсыпал ей в чай наркотики. Он в ответ спустя несколько месяцев обнародовал ролик, который был записан домашней камерой видеонаблюдения. На видео запечатлено, как супруга кричит и оскорбляет Джеджулу. Комментируя этот ролик, Леус отметила, что муж ее специально провоцировал на конфликты

Теперь Джеджула намерен доказать свою правоту в суде.

"Я подал иск на отстаивание чести и достоинства. Цена вопроса – 1 грн. Она истерику устроила: "Ты на мать-одиночку подаешь". Во-первых, она не мать-одиночка – я никуда не девался, ребенком занимаюсь. Если она проиграет, она будет должна выплатить мне 1 грн моральной компенсации. Все издержки лежат на мне. Но в случае проиграша ей придется написать, что это неправдивая информация", – заявил он.

Ведущий отметил, что Юлия Леус также обратилась в суд с иском, в котором потребовала, чтобы он обеспечивал ее материально до достижения их дочерью трехлетнего возраста.

Комментируя это, ведущий сообщил, что помогает финансово только ребенку, а Леус не считает своей женой, но развестись с ней не может, пока дочери не исполнится один год.

Контекст:

Леус и Джеджула поженились в 2017 году. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь.

Ранее Джеджула состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос. У них есть сын Даниэль (2008). Родителя Даниэля между собой не общаются.

Теги: Андрей Джеджула, скандал, семья, развод
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