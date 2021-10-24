  Леус о ссоре с экс-мужем Джеджулой: Я когда вазу разбила, он взял меня за волосы и бросил прямо в это стекло

"Он постоянно, если провоцировал – это была кухня, зал, куда он выводил меня. Я один раз это заметила, когда мы с ним опять... перепалка, опять крики, оскорбления, все. Я смотрю на человека, а он вот так на камеру смотрит. Когда я кричу, я его оскорбляю, смотрю, а он молчит. Странно как-то, думаю. Смотрю, а он на камеру смотрит", – рассказывает Леус.

Блогер говорит, что экс-супруг угрожал ей, что опубликует видео со ссорами, чтобы все увидели, "какая она".

"Ругань, скандалы, я побила что-то, кажется, кружку я тогда побила. Потом я пошла вазу побила... Я когда вазу разбила, он подходит, берет меня за волосы и бросает прямо в это стекло. И мне повезло, что я не упала животом, а просто на бок. Бок у меня был весь синий. И он вместо того, чтобы хотя бы осознать, что я уже лежу в этом стекле с вот таким животом, он достает телефон и начинает снимать", – вспоминает она.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube