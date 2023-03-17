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17 марта, 2023
 
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Названы четыре ошибочных убеждения о здоровье сердца: Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов

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Кардиолог рекомендует проходить регулярные осмотры сердца
Кардиолог рекомендует проходить регулярные осмотры сердца
Фото: depositphotos.com

Украинский кардиолог Наталья Иванюк 16 марта на своей странице в Instagram назвала четыре самых распространенных мифа о здоровье сердца, которые могут привести к серьезным проблемам.

"Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов", – считает врач.

Миф №1 о том, что до 50 лет о проблемах с сердцем можно не переживать

"Да, риски сердечно-сосудистых болезней у пожилых людей значительно выше. Но все они с чего-то начинаются. Проблемы с давлением, холестерином – уже давно не "болячки пенсионного возраста". Поэтому советую проходить регулярные осмотры у кардиолога, начиная с 30 лет. А если у вас есть факторы риска, то и раньше", – написала доктор.

Миф №2 о том, что высокое давление всегда ощущается

"Очень часто артериальная гипертензия развивается бессимптомно, или человек просто не придает ему значения. Поэтому ее еще называют "тихой убийцей". Не игнорируйте этот момент  измеряйте давление раз в три месяца", – порекомендовала Иванюк.

Миф №3 о том, что высокое давление является нормой

"Гипертензия далеко не всегда имеет симптомы. Но сердце и сосуды все равно повреждаются. И в результате  инфаркт или инсульт "внезапно и без причин". Помните: все, что выше 140/90 – не норма и нуждается в консультации с кардиологом", – заявила эксперт. 

Миф №4 о вреде спорта при проблемах с сердцем

"За исключением недавно перенесенных тяжелых состояний, физические нагрузки наоборот рекомендованы для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями! Конечно, марафоны бегать не стоит, но активные прогулки, неинтенсивные виды спорта да", – подытожила кардиолог.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, здоровье, болезнь, врачи, инсульт, советы, инфаркт, давление, кардиолог
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