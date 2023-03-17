Названы четыре ошибочных убеждения о здоровье сердца: Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов

"Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов", – считает врач.

Миф №1 о том, что до 50 лет о проблемах с сердцем можно не переживать

"Да, риски сердечно-сосудистых болезней у пожилых людей значительно выше. Но все они с чего-то начинаются. Проблемы с давлением, холестерином – уже давно не "болячки пенсионного возраста". Поэтому советую проходить регулярные осмотры у кардиолога, начиная с 30 лет. А если у вас есть факторы риска, то и раньше", – написала доктор.

Миф №2 о том, что высокое давление всегда ощущается

"Очень часто артериальная гипертензия развивается бессимптомно, или человек просто не придает ему значения. Поэтому ее еще называют "тихой убийцей". Не игнорируйте этот момент – измеряйте давление раз в три месяца", – порекомендовала Иванюк.

Миф №3 о том, что высокое давление является нормой

"Гипертензия далеко не всегда имеет симптомы. Но сердце и сосуды все равно повреждаются. И в результате – инфаркт или инсульт "внезапно и без причин". Помните: все, что выше 140/90 – не норма и нуждается в консультации с кардиологом", – заявила эксперт.

Миф №4 о вреде спорта при проблемах с сердцем

"За исключением недавно перенесенных тяжелых состояний, физические нагрузки наоборот рекомендованы для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями! Конечно, марафоны бегать не стоит, но активные прогулки, неинтенсивные виды спорта –да", – подытожила кардиолог.