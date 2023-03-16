"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке

Певица не уточнила, какие именно признаки заболевания у нее выявлены.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

16 марта Дорофеева сообщила поклонникам, что вынуждена отменить запланированный на этот день концерт в Луцке и перенести его на другую дату.

"Вчера сил на выступление еще хватило, но сегодня очень-очень плохо себя чувствую", – призналась артистка.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram