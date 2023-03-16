"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке

Певица не уточнила, какие именно признаки заболевания у нее выявлены.
16 марта Дорофеева сообщила поклонникам, что вынуждена отменить запланированный на этот день концерт в Луцке и перенести его на другую дату.
"Вчера сил на выступление еще хватило, но сегодня очень-очень плохо себя чувствую", – призналась артистка.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.
Сейчас певица исполняет песни на украинском языке.