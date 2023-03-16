Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
Новости

"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Вчера сил на выступление еще хватило
Дорофеева: Вчера сил на выступление еще хватило
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 15 марта в Instagram Stories сообщила, что заболела во время гастролей.

Певица не уточнила, какие именно признаки заболевания у нее выявлены.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

16 марта Дорофеева сообщила поклонникам, что вынуждена отменить запланированный на этот день концерт в Луцке и перенести его на другую дату.

"Вчера сил на выступление еще хватило, но сегодня очень-очень плохо себя чувствую", – призналась артистка.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.

Сейчас певица исполняет песни на украинском языке.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Луцк, концерт, болезнь, Надя Дорофеева
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