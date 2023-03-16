Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
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"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения

Мирзоян назвал Нину Матвиенко мудрой женщиной
Мирзоян назвал Нину Матвиенко мудрой женщиной
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Муж украинский певицы Тони Матвиенко, украинский певец Арсен Мирзоян в эфире YouTube-проекта Stand Up Battle Club, новый эпизод которого вышел 14 марта, прокомментировал свои отношения с тещей, украинский певицей Ниной Матвиенко.

"Нина Матвиенко как теща – есть такое, что она своего зятя муштрует?" – спросили у артиста ведущие.

"Нет-нет. Она мудрая женщина. Много чего видела в этой жизни. Если все хорошо – она просто радуется. Как буддисты", – признался певец. 

По словам Мирзояна, со своими друзьями он не обсуждает недостатки тещи, хотя какие-то бытовые конфликты между ними возникают.

Контекст:

Тоня Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.

Тоня Матвиенко со своей семьей проживает в доме матери

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: семья, Арсен Мирзоян, буддисты, Нина Матвиенко, певец, муж
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