"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения

"Нина Матвиенко как теща – есть такое, что она своего зятя муштрует?" – спросили у артиста ведущие.

"Нет-нет. Она мудрая женщина. Много чего видела в этой жизни. Если все хорошо – она просто радуется. Как буддисты", – признался певец.

По словам Мирзояна, со своими друзьями он не обсуждает недостатки тещи, хотя какие-то бытовые конфликты между ними возникают.