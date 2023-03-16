"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения

"Нина Матвиенко как теща – есть такое, что она своего зятя муштрует?" – спросили у артиста ведущие.
"Нет-нет. Она мудрая женщина. Много чего видела в этой жизни. Если все хорошо – она просто радуется. Как буддисты", – признался певец.
По словам Мирзояна, со своими друзьями он не обсуждает недостатки тещи, хотя какие-то бытовые конфликты между ними возникают.
Тоня Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.
Тоня Матвиенко со своей семьей проживает в доме матери.