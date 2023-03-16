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16 марта, 2023
 
Новости

Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки

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Ефросинина отметила, что ее мать уже больше восьми месяцев живет в Польше и занимается внуком
Ефросинина отметила, что ее мать уже больше восьми месяцев живет в Польше и занимается внуком
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 16 марта, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, прокомментировала слухи о том, что ее мать могла ездить в РФ на день рождения своей внучки Варвары, которой 10 марта исполнилось 13 лет.

"Обидно ли вам, что ваша мама недавно была в Москве на дне рождения внучки?" – спросили у ведущей подписчики, вероятно, подразумевая фото, которое младшая сестра Ефросининой, проживающая в РФ Елизавета Ющенко выложила в сеть 10 марта.

На снимке их с Ефросининой мать была запечатлена танцующей в ресторане вместе с внучкой, 13-летней Варварой. Ющенко посвятила публикацию дню рождения дочери, но не уточнила, когда именно были сделаны фото.

Скриншот: liza_u / Instagram
Скриншот: liza_u / Instagram

"Откуда вы берете всю эту херню? 10 марта, когда у Варвары, моей крестницы и дочери моей сестры, был день рождения, моя мама была в Варшаве с моим сыном, потому что если посмотреть мои видео, я была в Израиле. А мама моя уже более восьми месяцев находится с моим сыном", – ответила Ефросинина.

Она подчеркнула, что мать физически не могла поехать в Москву, так как полностью занимается бытом своего внука.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Ефросинина с сыном переехала за границу. Ее дочь также учится в одной из европейских стран.

Ефросинина активно занимается волонтерской деятельностью, а также рассказывает в своем микроблоге в Instagram правду о войне. Муж Ефросининой, в прошлом украинский бизнесмен Тимур Хромаев добровольцем отправился на фронт.

В конце февраля 2023 года ведущая призналась, что почти не общается со своей младшей сестрой Елизаветой Ющенко, которая живет в России и замалчивает российскую агрессию против Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Польша, дети, война России против Украины, телеведущая, семья, Маша Ефросинина, Елизавета Ющенко
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