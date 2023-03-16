Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки

Ефросинина отметила, что ее мать уже больше восьми месяцев живет в Польше и занимается внуком Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Обидно ли вам, что ваша мама недавно была в Москве на дне рождения внучки?" – спросили у ведущей подписчики, вероятно, подразумевая фото, которое младшая сестра Ефросининой, проживающая в РФ Елизавета Ющенко выложила в сеть 10 марта.

На снимке их с Ефросининой мать была запечатлена танцующей в ресторане вместе с внучкой, 13-летней Варварой. Ющенко посвятила публикацию дню рождения дочери, но не уточнила, когда именно были сделаны фото.

Скриншот: liza_u / Instagram

"Откуда вы берете всю эту херню? 10 марта, когда у Варвары, моей крестницы и дочери моей сестры, был день рождения, моя мама была в Варшаве с моим сыном, потому что если посмотреть мои видео, я была в Израиле. А мама моя уже более восьми месяцев находится с моим сыном", – ответила Ефросинина.

Она подчеркнула, что мать физически не могла поехать в Москву, так как полностью занимается бытом своего внука.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram