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16 марта, 2023
 
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42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"

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Виталина Ющенко старшая дочь Виктора Ющенко
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

42-летняя дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина 16 марта разместила в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена в палате с перебинтованной левой рукой.

Виталина Ющенко отметила, что лечится в клинической больнице "Феофания". 

"Всем здоровья", – подписала она фото, не уточнив причины госпитализации.

Фото: vitalinayushchenko / Instagram
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Феофания, госпиталь, президент, больницы, Виталина Ющенко
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