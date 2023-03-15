Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после

После распада группы Дорофеева взяла паузу в творчестве и приступила к экспериментам с образом. Сперва она отрастила волосы и осветлила пряди. Результатами экспериментов артистка делилась с поклонниками в Instagram.
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Уже осенью того же года певица стала блондинкой и снялась в ролике в новом образе. Позже Дорофеева появилась с этим оттенком волос в своем дебютном клипе на русскоязычную песню Gorit.
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Осенью 2021 года Дорофеева вновь кардинально сменила цвет волос и стала шатенкой. Кроме того, артистка укоротила длину.
"Каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений", – призналась она тогда.
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Сейчас артистка отрастила волосы и вернула темно-каштановый цвет.
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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.
Сейчас певица исполняет песни на украинском языке.