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15 марта, 2023
 
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Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений
Дорофеева: Каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

11 марта 2020 года украинская группа "Время и Стекло" завершила существование. После распада коллектива ее участники – певица Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) – начали строить сольные карьеры. Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, как за три года менялся образ певицы.

После распада группы Дорофеева взяла паузу в творчестве и приступила к экспериментам с образом. Сперва она отрастила волосы и осветлила пряди. Результатами экспериментов артистка делилась с поклонниками в Instagram. 

Уже осенью того же года певица стала блондинкой и снялась в ролике в новом образе. Позже Дорофеева появилась с этим оттенком волос в своем дебютном клипе на русскоязычную песню Gorit.

Осенью 2021 года Дорофеева вновь кардинально сменила цвет волос и стала шатенкой. Кроме того, артистка укоротила длину.

аждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений", – призналась она тогда.

Сейчас артистка отрастила волосы и вернула темно-каштановый цвет.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.

Сейчас певица исполняет песни на украинском языке.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, прическа, стиль
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