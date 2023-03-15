Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после

После распада группы Дорофеева взяла паузу в творчестве и приступила к экспериментам с образом. Сперва она отрастила волосы и осветлила пряди. Результатами экспериментов артистка делилась с поклонниками в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Уже осенью того же года певица стала блондинкой и снялась в ролике в новом образе. Позже Дорофеева появилась с этим оттенком волос в своем дебютном клипе на русскоязычную песню Gorit.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Осенью 2021 года Дорофеева вновь кардинально сменила цвет волос и стала шатенкой. Кроме того, артистка укоротила длину.

"Каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений", – призналась она тогда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Сейчас артистка отрастила волосы и вернула темно-каштановый цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)