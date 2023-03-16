Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики

Симптомом синдрома сухого глаза может быть усталость после кратковременной работы за монитором Фото: depositphotos.com

Если слезная железа производит слишком мало слез или слезы испаряются слишком быстро, возникает синдром сухости глаз.

Это состояние характеризуется следующими симптомами:

покраснением глаз;

чрезмерным слезотечением;

ощущением покалывания или жжения в глазах;

ощущением песка в глазах;

появлением тягучей слизи в глазах или вокруг них;

чувствительностью глаз к дыму или ветру;

чувствительностью к свету;

затуманенностью зрения, особенно к концу дня;

ощущением двойного зрения;

ощущением усталости глаз после чтения, даже кратковременного;

дискомфортом при ношении контактных линз;

слипанием век при пробуждении.

Здоровые глаза постоянно покрыты так называемой слезной пленкой, которая представляет собой жидкую мембрану. Она обеспечивает четкое зрение и предотвращает сухость глаз. Слезная пленка состоит из трех слоев: масляного, водного и слизистого. Проблемы с любым из них могут привести к симптомам сухости глаз.

Факторы риска сухости глаз:

проблемы с веками;

аутоиммунные заболевания;

диабет;

лучевая терапия;

неблагоприятные условия внешней среды;

длительное применение лекарств.

Для профилактики синдрома сухого глаза медики рекомендуют:

носить солнцезащитные очки для защиты от неблагоприятных внешних условий;

при работе за монитором или во время чтения делать регулярные паузы для выполнения серии миганий;

пить много воды для предотвращения обезвоживания;

использовать увлажнитель в помещении.

В случае выявления синдрома сухого глаза методы лечения выбирает лечащий врач исходя из состояния пациента.