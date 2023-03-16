Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики

Если слезная железа производит слишком мало слез или слезы испаряются слишком быстро, возникает синдром сухости глаз.
Это состояние характеризуется следующими симптомами:
- покраснением глаз;
- чрезмерным слезотечением;
- ощущением покалывания или жжения в глазах;
- ощущением песка в глазах;
- появлением тягучей слизи в глазах или вокруг них;
- чувствительностью глаз к дыму или ветру;
- чувствительностью к свету;
- затуманенностью зрения, особенно к концу дня;
- ощущением двойного зрения;
- ощущением усталости глаз после чтения, даже кратковременного;
- дискомфортом при ношении контактных линз;
- слипанием век при пробуждении.
Здоровые глаза постоянно покрыты так называемой слезной пленкой, которая представляет собой жидкую мембрану. Она обеспечивает четкое зрение и предотвращает сухость глаз. Слезная пленка состоит из трех слоев: масляного, водного и слизистого. Проблемы с любым из них могут привести к симптомам сухости глаз.
Факторы риска сухости глаз:
- проблемы с веками;
- аутоиммунные заболевания;
- диабет;
- лучевая терапия;
- неблагоприятные условия внешней среды;
- длительное применение лекарств.
Для профилактики синдрома сухого глаза медики рекомендуют:
- носить солнцезащитные очки для защиты от неблагоприятных внешних условий;
- при работе за монитором или во время чтения делать регулярные паузы для выполнения серии миганий;
- пить много воды для предотвращения обезвоживания;
- использовать увлажнитель в помещении.
В случае выявления синдрома сухого глаза методы лечения выбирает лечащий врач исходя из состояния пациента.