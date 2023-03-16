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16 марта, 2023
 
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Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики

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Симптомом синдрома сухого глаза может быть усталость после кратковременной работы за монитором
Симптомом синдрома сухого глаза может быть усталость после кратковременной работы за монитором
Фото: depositphotos.com

Симптомы и причины возникновения сухости глаз описаны в статье, которая опубликована на профильном сайте Medical News Today.

Если слезная железа производит слишком мало слез или слезы испаряются слишком быстро, возникает синдром сухости глаз.

Это состояние характеризуется следующими симптомами: 

  • покраснением глаз;
  • чрезмерным слезотечением; 
  • ощущением покалывания или жжения в глазах; 
  • ощущением песка в глазах; 
  • появлением тягучей слизи в глазах или вокруг них;  
  • чувствительностью глаз к дыму или ветру; 
  • чувствительностью к свету; 
  • затуманенностью зрения, особенно к концу дня; 
  • ощущением двойного зрения; 
  • ощущением усталости глаз после чтения, даже кратковременного; 
  • дискомфортом при ношении контактных линз; 
  • слипанием век при пробуждении.

Здоровые глаза  постоянно покрыты так называемой слезной пленкой, которая представляет собой жидкую мембрану. Она обеспечивает четкое зрение и предотвращает сухость глаз. Слезная пленка состоит из трех слоев: масляного, водного и слизистого. Проблемы с любым из них могут привести к симптомам сухости глаз.

Факторы риска сухости глаз: 

  • проблемы с веками; 
  • аутоиммунные заболевания;
  • диабет;
  • лучевая терапия;
  • неблагоприятные условия внешней среды;
  • длительное применение лекарств.

Для профилактики синдрома сухого глаза медики рекомендуют:

  • носить солнцезащитные очки для защиты от неблагоприятных внешних условий; 
  • при работе за монитором или во время чтения делать регулярные паузы для выполнения серии миганий; 
  • пить много воды для предотвращения обезвоживания; 
  • использовать увлажнитель в помещении. 

В случае выявления синдрома сухого глаза методы лечения выбирает лечащий врач исходя из состояния пациента.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, лекарства, лечение, диабет, медики, женщины, работа
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