Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку

"Хотим напомнить, что наш тур по Северной Америке состоится, как и планировалось. Уже не можем дождаться встречи с вами", – говорится в сообщении.

У Данилко на апрель запланированы концерты в шести американских городах, включая Майами, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Чикаго и Сан-Франциско.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)