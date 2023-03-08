Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку

"Хотим напомнить, что наш тур по Северной Америке состоится, как и планировалось. Уже не можем дождаться встречи с вами", – говорится в сообщении.
У Данилко на апрель запланированы концерты в шести американских городах, включая Майами, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Чикаго и Сан-Франциско.
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20 февраля Данилко, выступая в Барселоне (Испания), признался зрителям, что у него диагностировали ларингит. 13 февраля артист сообщил, что обращался за помощью к медикам перед концертом в Неаполе (Италия).
В начале марта стало известно, что у артиста на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку. "Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – отметили помощники Данилко. Тогда же команда артиста объявила, что что его европейский тур из-за болезни будет смещен на два месяца.