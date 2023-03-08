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08 марта, 2023
 
Новости

"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад

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Мендель и Кухта поженились летом 2022 года
Мендель и Кухта поженились летом 2022 года
Фото: Юлія Мендель / Facebook

Украинский экономист и политик Павел Кухта 8 марта разместил в Facebook снимок, на котором запечатлен со своей женой, бывшим пресс-секретаре президента Украины Владимира Зеленского, украинской журналисткой и писательницей Юлией Мендель.

"Люблю, уважаю, ценю. Каждый день. Давайте помнить, что равенство зависит от каждого из нас каждый день", – написал он. 

"Люблю", – отреагировала Мендель на пост мужа.

https://www.facebook.com/paul.kukhta/posts/pfbid02LQCGcG88VF1a9ME9aEsuwaoMeKZrXSVSwePM1WYWqMb8A2VQdoeahkbxddWfsVKZl

Контекст:

Мендель перестала скрывать роман с Кухтой 13 февраля 2022 года. От предыдущих отношений у него есть дочь Ярослава. В феврале 2021 года украинские СМИ писали, что романтические отношения между Мендель и Кухтой начали зарождаться летом 2021 года, а "в конце прошлого лета стало понятно окончательно, что между ними не просто дружба".

После начала войны Мендель и Кухта переехали во Львов. 26 марта она сообщила, что Кухта отправился защищать Украину на передовую. 21 апреля Мендель заявила, что Кухта вернулся домой.

В начале июня 2022 года пара зарегистрировала брак.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, 8 марта, Павел Кухта, Юлия Мендель
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