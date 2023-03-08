"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад

"Люблю, уважаю, ценю. Каждый день. Давайте помнить, что равенство зависит от каждого из нас каждый день", – написал он.

"Люблю", – отреагировала Мендель на пост мужа.

Контекст:

Мендель перестала скрывать роман с Кухтой 13 февраля 2022 года. От предыдущих отношений у него есть дочь Ярослава. В феврале 2021 года украинские СМИ писали, что романтические отношения между Мендель и Кухтой начали зарождаться летом 2021 года, а "в конце прошлого лета стало понятно окончательно, что между ними не просто дружба".

После начала войны Мендель и Кухта переехали во Львов. 26 марта она сообщила, что Кухта отправился защищать Украину на передовую. 21 апреля Мендель заявила, что Кухта вернулся домой.

В начале июня 2022 года пара зарегистрировала брак.