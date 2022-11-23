Где лучше оформить страховку на здоровье и жизнь?

Страхование здоровья и жизни выполняет роль той самой "подстилки", которую может использовать человек в непредвиденных ситуациях. К сожалению, страхование здоровья и жизни в Украине не так популярно, как в западных странах. Объяснить это достаточно просто – средний уровень доходов рядового украинца много ниже, и выделять из скудного бюджета еще и на страховые платежи может далеко не каждый.

Финансовая ситуация еще более усугубилась после начала военного конфликта. Огромное количество граждан Украины были вынуждены покинуть свой дом, они потеряли не только работу, но и жилье. О какой тут страховке может идти речь? Как говорится, не до жиру, быть бы живым.

Но, как известно, все в нашем мире преходяще. Любые войны рано или поздно заканчиваются, и жизнь возвращается в привычное мирное русло. Вот тогда в самый раз подумать о целесообразности оформления страхового полиса.

Фото: opika.org

Кому рекомендуется оформить страховку

Первая категория клиентов страховой компании – это состоятельные люди, имеющие доходы, которые им позволяют безболезненно платить страховые взносы. В этом случае следует придерживаться следующей логики: если я лишусь здоровья или жизни, я или моя семья получит хорошую финансовую "компенсацию". Если я не заболею и не умру, то и денег в виде страховых взносов для этого не жалко. Если бы у вас спросили: согласны ли вы расстаться с определенной суммой денег и при этом гарантированно не заболеть или умереть, вы бы согласились? Если да, вы клиент страховой компании.

Вторая категория клиентов страховой компании – это люди старшего возраста, имеющие повышенные риски тех или иных заболеваний или работающие на опасном производстве.

Третья категория – клиенты (чаще спортсмены), подвергающие свою жизнь повышенной опасности. Например, автогонщики, скалолазы, горнолыжники и прочие.

Какую страховую компанию выбрать

Дорогой продукт не всегда самый выгодный. Как известно, зачастую клиент платит за "бренд". Поэтому с точки зрения соотношения цена/качество приобретение услуги или продукта в известной фирме или компании зачастую не оптимально. Как правило, на рынке можно найти фирму или контору, которая предоставит не менее качественный продукт, но по более низкой цене.

Такая же ситуация присутствует и на рынке страховых услуг. Оформить выгодную страховку можно в компании, которая не является лидером рынка. Например, в конторе "Опика" клиент может на очень выгодных для себя условиях застраховать свое здоровье или жизнь по ссылке https://opika.org/stahovanie-zhizni/.

Компания предлагает своим клиентам три базовых пакета страхования здоровья: минимальный (10 000 гривен), оптимальный (20 000) и максимальный (30 000). Месячный платеж составляет 181, 303 и 394 гривны соответственно. Самым выгодным является максимальный пакет, в котором соотношение взнос/выплаты составляет 1/76. Очень хороший показатель, которым может похвастаться далеко не каждый конкурент.