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Рада проголосовала за закон, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

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Рада проглосовала за изменения в законе о соцстраховании
Рада проглосовала за изменения в законе о соцстраховании
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины 21 сентября одобрила проект закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", который предусматривает присоединение Фонда социального страхования Украины к Пенсионному фонду Украины с 1 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Объединение позволяет уменьшить расходы по администрированию страховых средств, направив высвободившиеся средства на обеспечение страховых выплат, отмечают в Минсоцполитики. Также это поможет улучшить контроль за целевым использованием средств социального страхования, позволит обеспечить своевременное исполнение обязательств по страховым выплатам, в частности при временной потере трудоспособности и в результате несчастных случаев на производстве.

В министерстве добавили, что возможности информационной системы Пенсионного фонда уже позволили ввести электронный больничный. Последующая цифровизация процессов сократит сроки прохождения средств и позволит ускорить получение выплат и социальных услуг в системе социального страхования.

За принятие законопроекта в целом проголосовали 238 народных депутатов.

Контекст:

За первое чтение народные избранники голосовали еще до войны — в ноябре 2021 года.

Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что ликвидация Фонда соцстрахования сэкономит государству до 2–3 млрд грн в год.

Теги: Верховная Рада, Пенсионный фонд, Министерство социальной политики, страхование, закон
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