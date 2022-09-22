Рада проголосовала за закон, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

Объединение позволяет уменьшить расходы по администрированию страховых средств, направив высвободившиеся средства на обеспечение страховых выплат, отмечают в Минсоцполитики. Также это поможет улучшить контроль за целевым использованием средств социального страхования, позволит обеспечить своевременное исполнение обязательств по страховым выплатам, в частности при временной потере трудоспособности и в результате несчастных случаев на производстве.
В министерстве добавили, что возможности информационной системы Пенсионного фонда уже позволили ввести электронный больничный. Последующая цифровизация процессов сократит сроки прохождения средств и позволит ускорить получение выплат и социальных услуг в системе социального страхования.
За принятие законопроекта в целом проголосовали 238 народных депутатов.
За первое чтение народные избранники голосовали еще до войны — в ноябре 2021 года.
Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что ликвидация Фонда соцстрахования сэкономит государству до 2–3 млрд грн в год.