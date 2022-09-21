Верховная Рада вернула акциз на топливо

По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно положениям законопроекта, возвращаются акцизы в размере:

НДС для всего остается на уровне 7%.

Кроме того, закон предусматривает, что нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Минобороны.

Закон вступит в силу через день после его опубликования.

Контекст:

Верховная Рада отменила акцизы на горючее в марте 2022 года, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отметили в Мининфраструктуры.

Предлагая возвращение акциза, в правительстве считают, что на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках это будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость топлива.

16 августа Железняк сообщил, что депутаты Рады дважды отказались включать в повестку дня законопроект на эту тему, не хватило 13 голосов "за".