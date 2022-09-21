ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Верховная Рада вернула акциз на топливо

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верховная Рада вернула акцизы на горючее, исключение только для нужд Минобороны
Верховная Рада вернула акцизы на горючее, исключение – только для нужд Минобороны
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №7668-д о возвращении налогообложения горючего. Об этом 21 сентября сообщил в Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно положениям законопроекта, возвращаются акцизы в размере:

  • бензин – 100/1000 литров;
  • дизель – 100/1000 литров;
  • биотопливо – 100/1000 литров;
  • газ – 52 /1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.  

Кроме того, закон предусматривает, что нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Минобороны.

Закон вступит в силу через день после его опубликования. 


Контекст:

Верховная Рада отменила акцизы на горючее в марте 2022 года, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отметили в Мининфраструктуры.

Предлагая возвращение акциза, в правительстве считают, что на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках это будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость топлива.

16 августа Железняк сообщил, что депутаты Рады дважды отказались включать в повестку дня законопроект на эту тему, не хватило 13 голосов "за".

Теги: Верховная Рада, налоги, бензин, акциз, НДС, законопроект, нефтепродукты, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (308591)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (151733)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117539)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (109574)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (83762)
6
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (76822)
7
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (33429)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (31270)
 
 
 
 