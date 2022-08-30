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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возвращении акцизов на автомобильное топливо

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Законопроект о возвращении акцизов на топливо рассмотрят по сокращенной программе
Законопроект о возвращении акцизов на топливо рассмотрят по сокращенной программе
Фото: Верховна Рада України / Facebook

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7668-д, который предусматривает возвращение акцизного сбора на торговлю топливом для автомобилей.

За принятие документа за основу проголосовали 236 народных депутатов при необходимых 226.

После этого Рада 235-ю голосами "за" поддержала предложение сократить срок подготовки законопроекта ко второму чтению.

В проекте закона предусмотрено повышение ставки акцизного налога с нуля до €100 за 1000 литров бензина и других нефтепродуктов.

Контекст:

Верховная Рада отменила акцизы на горючее в марте 2022 года, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отметили в Мининфраструктуры.

Предлагая возвращение акциза, в правительстве считают, что на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках это будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость топлива.

16 августа нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что депутаты Рады дважды отказались включать в повестку дня законопроект на эту тему, не хватило 13 голосов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, бензин, акциз, законопроект, торговля, документы, нефтепродукты, нардеп
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