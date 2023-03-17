Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ

"Если мы говорим о времени поста, то самым важным от чего нужно воздерживаться – это грех. А поэтому мы должны воздерживаться от того, что разрушает нашу жизнь. Половая жизнь у супругов не является грехом, поэтому нет оговорок о воздержании от полового акта среди супругов во время поста. Нужно научиться жить в супружеской жизни, быть открытыми к деторождением и проявлять свою любовь, не трактуя своего партнера, как объекта каких-либо желаний", – сказал он.



