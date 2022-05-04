  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка

Данилко о Сердючке: Можно алкоголь, потом секс. Потом опять алкоголь Фото: v_serduchka / Instagram

"У меня никогда не было проблемы, над чем шутить. Обязательно надо шутить на вечные темы. Самые вечные темы – это алкоголь, любовь и секс", – сказал артист.

Отвечая на вопрос, является ли секс для Сердючки тем занятием, которое она делает лучше всего, Данилко пошутил, что певица совмещает его с алкоголем.

"Можно алкоголь, потом секс. Потом опять алкоголь", – сказал он.

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Видео: Politeka Online / YouTube