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05 мая, 2022
 
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Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка

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Данилко о Сердючке: Можно алкоголь, потом секс. Потом опять алкоголь
Данилко о Сердючке: Можно алкоголь, потом секс. Потом опять алкоголь
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, 2 мая в интервью YouTube-каналу Politeka Online заявил, что существует три темы для шуток, которые никогда не устареют.

"У меня никогда не было проблемы, над чем шутить. Обязательно надо шутить на вечные темы. Самые вечные темы  это алкоголь, любовь и секс", – сказал артист.

Отвечая на вопрос, является ли секс для Сердючки тем занятием, которое она делает лучше всего, Данилко пошутил, что певица совмещает его с алкоголем.

"Можно алкоголь, потом секс. Потом опять алкоголь", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: Politeka Online / YouTube
Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

В мае 2022 года Данилко признался, что если бы Сердючка была реальным человеком, то отправилась бы служить в территориальную оборону и захватила вражеский танк.

Теги: алкоголь, Андрей Данилко, секс, Верка Сердючка, певица
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