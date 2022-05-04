  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка

"У меня никогда не было проблемы, над чем шутить. Обязательно надо шутить на вечные темы. Самые вечные темы – это алкоголь, любовь и секс", – сказал артист.
Отвечая на вопрос, является ли секс для Сердючки тем занятием, которое она делает лучше всего, Данилко пошутил, что певица совмещает его с алкоголем.
"Можно алкоголь, потом секс. Потом опять алкоголь", – сказал он.
Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
В мае 2022 года Данилко признался, что если бы Сердючка была реальным человеком, то отправилась бы служить в территориальную оборону и захватила вражеский танк.