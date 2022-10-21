Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2022
 
Новости

Джеджула официально развелся с женой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брак Андрея Джеджулы и Юлии Леус продлился пять лет
Брак Андрея Джеджулы и Юлии Леус продлился пять лет
Фото: yla__yla / Instagram

Шоумен Андрей Джеджула и блогер Юлия Леус официально уже не муж и жена. Об этом Леус сообщила на своей странице в Instagram Stories 21 октября.

"Сегодня очень доброе утро. Наконец-то меня развели, теперь официально свободна", — написала Леус.

Сам Джеджула развод пока не прокомментировал.

Скриншот: yla__yla / Instagram
Скриншот: yla__yla / Instagram

Контекст:

Леус и Джеджула поженились в 2017 году. В конце 2020-го супруга ведущего сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь. В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги "изменившимся гормональным фоном" и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.

26 июня 2021 года жена ведущего заявила, что заразилась коронавирусом, и обвинила в этом Джеджулу. 29 июня Леус рассказала, что Джеджула после того, как она на два дня съехала из их квартиры, обращался в полицию с заявлением о пропаже ее и их четырехмесячной дочери.

В июле Леус дала интервью YouTube-каналу "Олицкая", в котором обвинила Джеджулу в домашнем насилии – она заявила, что муж поднимал на нее руку, а также якобы подсыпал ей в чай наркотики.

Ранее Джеджула состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос. У них есть сын Даниэль (2008). У Леус – взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.

Теги: шоу-бизнес, Андрей Джеджула, скандал, семья, развод, брак, Юлия Леус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
  Юрий Швец: Путин это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
  Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
Дмитрий ГОРДОН
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
Джеджула официально развелся с женой
Джеджула официально развелся с женой
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 