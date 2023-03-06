33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"

"Каждый день – это и есть тот единственный день, тот единственный момент, в котором есть вы. Наслаждайтесь", – подписала снимки 33-летняя знаменитость.
"Класс. Вот это животик", – восхитились в сети.
"Красавица", – написали фолловеры.
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Мишина в своем микроблоге часто рассказывает о том, какие упражнения делает, чтобы живот оставался плоским. По словам актрисы, ее утро "обязательно начинается с вакуума".
Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года актриса.
В конце февраля 2023 года Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет 48,4 кг.