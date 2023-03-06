Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
Новости

33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина: Каждый день это и есть тот единственный день, тот единственный момент, в котором есть вы
Мишина: Каждый день – это и есть тот единственный день, тот единственный момент, в котором есть вы
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 6 марта разместила в Instagram свои новые фото. Артистка позирует, сидя на стуле в узких брюках и коротком топе, демонстрируя плоский живот.

"Каждый день – это и есть тот единственный день, тот единственный момент, в котором есть вы. Наслаждайтесь", – подписала снимки 33-летняя знаменитость. 

"Класс. Вот это животик", – восхитились в сети.

"Красавица", – написали фолловеры.

Контекст:

Мишина в своем микроблоге часто рассказывает о том, какие упражнения делает, чтобы живот оставался плоским. По словам актрисы, ее утро "обязательно начинается с вакуума".

Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года актриса.

В конце февраля 2023 года Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет 48,4 кг.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: актриса, Ксения Мишина, живот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
Галина ГРИШИНА
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
Галина ГРИШИНА
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Галина ГРИШИНА
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 