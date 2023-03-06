33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"

Мишина: Каждый день – это и есть тот единственный день, тот единственный момент, в котором есть вы Фото: misha.k.ua / Instagram

"Каждый день – это и есть тот единственный день, тот единственный момент, в котором есть вы. Наслаждайтесь", – подписала снимки 33-летняя знаменитость.

"Класс. Вот это животик", – восхитились в сети.

"Красавица", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)